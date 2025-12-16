Tạp chí du lịch gia đình Holidays with Kids của Australia vừa công bố danh sách 10 khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất tại Việt Nam, dựa trên kết quả bình chọn của hơn 600.000 độc giả toàn cầu trong vòng 12 tháng qua.

Nổi bật trong danh sách năm nay, Alma Resort Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng ven biển với 12 hồ bơi, công viên nước, khu vui chơi dành cho trẻ em, câu lạc bộ thanh thiếu niên, trung tâm trải nghiệm công nghệ, rạp chiếu phim, hệ thống ẩm thực và chuỗi hoạt động văn hóa - giáo dục, Alma được nhận định là đã tạo dựng hệ sinh thái gia đình hiếm có.

Meliá Hồ Tràm Beach Resort ghi điểm trong danh sách này với bãi biển riêng, không gian nghỉ dưỡng thoáng đãng và Kidsdom, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em với nhiều hoạt động sáng tạo, trong khi người lớn có thể tận hưởng các dịch vụ spa và thư giãn.

Alma Resort Cam Ranh liên tiếp 3 năm được chọn là khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất tại Việt Nam

Phú Quốc góp mặt với 4 đại diện tiêu biểu. Wyndham Grand Phu Quoc nằm trên Bãi Dài, kết nối thuận tiện với các tổ hợp giải trí lớn. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay gây ấn tượng nhờ thiết kế độc đáo của kiến trúc sư Bill Bensley và chương trình “Family by JW” hướng tới gắn kết gia đình. InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện, trong khi Mövenpick Waverly Phu Quoc nổi bật với bãi biển dài 2,5km và câu lạc bộ Little Birds dành cho trẻ từ 2-12 tuổi.

Tại Nha Trang, trong danh sách có sự góp mặt của Vinpearl Resort Nha Trang, khu nghỉ dưỡng quen thuộc với các gia đình Việt nhờ phòng nghỉ rộng rãi, bãi biển riêng và khả năng kết nối thuận tiện với công viên giải trí VinWonders. Anam Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng mang phong cách Đông Dương cổ điển với bãi biển riêng, rạp chiếu phim 3D và câu lạc bộ trẻ em. Tại Đà Nẵng, Hyatt Regency Danang Resort and Spa và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được đánh giá cao nhờ vị trí gần các di sản UNESCO, hệ thống hồ bơi đa dạng và dịch vụ trông trẻ chuyên nghiệp.

Sự đa dạng về mô hình, tiện ích và mức giá cho thấy Việt Nam đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du lịch gia đình, với chất lượng dịch vụ ngày càng tiệm cận các điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu trong khu vực.

VĨNH XUÂN