Giá vàng sáng nay 16-12 "hạ nhiệt"

Cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều "hạ nhiệt" sau nhiều ngày tăng.

Vào khoảng 9 giờ sáng 16-12, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 156,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 153,2 triệu đồng/lượng mua vào và 156,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 16-12 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.309,8 USD/ounce sau khi tăng sát mức 4.350 USD/ounce và phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,3– 18,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng quay đầu giảm trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau khi tăng mạnh trong tuần trước. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đã bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.051,7 tấn, sau khi mua ròng 2,8 tấn vàng trong tuần trước. Cùng với đó, nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm sút sau cuộc đàm phán có tiến triển tốt giữa giới chức Mỹ và Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh.

NHUNG NGUYỄN