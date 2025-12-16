Xuất khẩu còn phụ thuộc FDI, nguyên liệu - linh kiện nhập khẩu

Quang cảnh tọa đàm

Theo số liệu 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 839,8 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 430,2 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024. Quy mô xuất khẩu liên tục mở rộng, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, giai đoạn 2020 - 2025 có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân khoảng 10% năm. Từ năm 2023, Việt Nam đã gia nhập nhóm 20 nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, nước ta duy trì xuất siêu liên tục trong 10 năm, góp phần tạo nguồn ngoại tệ ổn định, giảm áp lực tỷ giá và củng cố dự trữ ngoại hối. Bộ Công thương dự báo cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể vượt 470 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với năm 2024.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Sơn cũng nêu ra những thách thức như kinh tế thế giới phục hồi chậm, xung đột địa chính trị, phân mảnh thương mại và xu hướng bảo hộ gia tăng làm thu hẹp dư địa tăng trưởng. Các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và “xanh hóa” chuỗi cung ứng trở thành điều kiện bắt buộc, tạo sức ép lớn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, tăng trưởng xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, doanh nghiệp trong nước tham gia hạn chế vào các khâu có giá trị gia tăng cao, nhiều ngành phụ thuộc nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cho rằng chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa. Bộ Công thương đang tìm kiếm các giải pháp khả thi, tạo nền tảng để xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng cao và bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

PHÚC HẬU