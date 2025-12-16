Chiều 16-12, giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Kinh tế

So với đỉnh được thiết lập hôm qua, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm thêm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, niêm yết ở mức 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, báo giá ở mức 149,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 151,8 triệu đồng/lượng mua vào và 154,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 16-12 (giờ Việt Nam) ở mức 4.285,13 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng khoảng 16,5– 18,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

