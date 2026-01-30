Khát vọng miền Trung

Huế: Khai mạc triển lãm “Ngựa với sắc xuân Bính Ngọ 2026”

Chiều 30-1, Bảo tàng Mỹ thuật Huế khai mạc triển lãm “Ngựa với sắc xuân Bính Ngọ 2026”, giới thiệu hơn 34 tác phẩm hội họa, điêu khắc.

Video: Triển lãm “Ngựa với sắc xuân Bính Ngọ 2026” ở Huế

Với chủ đề Xuân Bính Ngọ 2026, hình tượng ngựa được lựa chọn làm trung tâm sáng tạo. Trong văn hóa phương Đông, ngựa là biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ, tinh thần bền bỉ và khát vọng tự do. Riêng với Huế, hình ảnh Long Mã còn gắn với ý nghĩa về chí khí, sự dũng mãnh, điềm đạm, gửi gắm niềm tin, vận hội và tinh thần đổi mới trong chặng đường phát triển, hội nhập của địa phương.

IMG_20260130_192148.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Theo Ban tổ chức, 34 tác phẩm trưng bày tại triển lãm của 23 tác giả, thuộc các loại hình hội họa và điêu khắc.

Các tác phẩm sử dụng đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, gốm, sắt, nhôm, màu bột, tổng hợp, monoprint… Nội dung thể hiện sinh động hình ảnh ngựa trong mối giao hòa với mùa xuân, hoa lá, thiên nhiên và con người, phản ánh góc nhìn sáng tạo và cảm xúc thẩm mỹ phong phú của các nghệ sĩ.

Triển lãm mở cửa đến ngày 27-2.

>> Một số hình ảnh tại triển lãm:

IMG_20260130_192202.jpg
IMG_20260130_192200.jpg
IMG_20260130_192153.jpg
IMG_20260130_192151.jpg
IMG_20260130_192153.jpg
TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG

