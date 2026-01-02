Ngư dân miền Trung vươn khơi trúng "lộc biển" đầu năm

Trong những chuyến biển đầu năm mới, nhiều ngư dân miền Trung đánh bắt trúng đậm các loại hải sản có giá trị kinh tế cao, mở đầu thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản năm 2026.

Sáng 2-1, hàng chục tàu cá của ngư dân các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai… tấp nập cập cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), mang theo đầy ắp hải sản để tiêu thụ. Không khí tại cảng diễn ra sôi động với cảnh bốc dỡ, phân loại, cân mua hải sản ngay từ sáng sớm.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, nhiều tàu cá trúng đậm cá hố, cá trích, cá chim, cá thu, cá ngừ, cá bạc má, cá cơm, cùng các loại tôm, mực… Sau khi cập cảng, hải sản nhanh chóng được tiểu thương thu mua hết với giá khá cao.

Ngư dân Nguyễn Văn Hải (trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai), thuyền viên tàu cá công suất 520CV, cho biết tàu đánh bắt tại vùng biển Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) trúng khoảng 10 tấn cá hố, bán với giá từ 100.000-160.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể trong những ngày đầu năm.

Theo nhiều ngư dân tại Hà Tĩnh, Nghệ An, trong hai ngày đầu năm, thời tiết thuận lợi giúp tàu thuyền ra khơi cách bờ từ 10 đến hơn 20 hải lý và trúng nhiều luồng cá. Hải sản cập cảng được tiêu thụ nhanh, mang lại thu nhập khá, tạo không khí phấn khởi cho bà con ngư dân.

Cùng với ngư dân trực tiếp đi biển, từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã có mặt tại cảng cá Cửa Sót chờ tàu cập bến để thu mua, phân loại, cân bán hải sản, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối và cơ sở chế biến trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương thu mua hải sản tại cảng cá Cửa Sót, cho biết thời điểm này nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao nên bà phải có mặt tại bến từ sớm để thu mua, cung cấp cho các chợ đầu mối, nhà hàng và cơ sở chế biến. Hải sản đầu năm tươi ngon, tàu cập cảng nhiều nên việc thu mua diễn ra thuận lợi, tiểu thương và ngư dân đều phấn khởi.

Ông Thân Quốc Tế, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, cho biết trong kỳ nghỉ lễ đầu năm, thời tiết trên biển tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho tàu thuyền xuất, nhập cảng an toàn. Ban Quản lý đã bố trí lực lượng trực làm việc hết công suất, phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, khai báo tàu ra, vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản qua hệ thống eCDT, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho thấy, nhiều tàu cá xa bờ liên tục cập bến bán “lộc biển” đầu năm. Đáng chú ý, nhiều tàu cá của ngư dân Gia Lai trở về từ vùng biển Trường Sa trúng đậm cá ngừ, có tàu đưa về bờ hàng chục tấn hải sản các loại, tiêu thụ với giá tốt, thu về hàng tỷ đồng.

Sáng 2-1, tàu cá mang số hiệu BĐ 98186 TS của gia đình ngư dân Nguyễn Thi (62 tuổi, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) cập cảng cá Quy Nhơn để bán mẻ cá ngừ thứ hai với tổng sản lượng 25 tấn. Dịp đầu năm, giá hải sản tăng từ 23.000 đồng lên 28.000–30.000 đồng/kg, giúp ngư dân phấn khởi vì được mùa, được giá. Với hai đợt bán cá, tổ đội đánh bắt của lão ngư Nguyễn Thi thu về hơn 1 tỷ đồng.

Tương tự, hai tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Thượng (phường Hoài Nhơn) trở về bờ ngày 1-1-2026 mang theo hơn 60 tấn cá ngừ các loại. Với giá cá khoảng 29.000 đồng/kg, tổ đội tàu cá xa bờ của ngư dân Thượng thu về khoảng 1,7 tỷ đồng.

