Cứ vào độ cuối tháng 11, đầu tháng 12 Âm lịch hàng năm, "thủ phủ" kiệu tết miền Trung, thuộc xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại hối hả vào mùa thu hoạch để cung ứng các thị trường phía Nam và TPHCM.

Những ngày này, trên khắp cánh đồng ở xã Phù Mỹ Nam, người trồng kiệu tết đang hối hả thu hoạch kiệu, kịp cung ứng món "đặc sản Bình Định" ra các thị trường. Tại các cánh đồng kiệu tết truyền thống ở Vạn Ninh 1, Vạn Lộc, Mỹ Hội 2, Hòa Nghĩa... (xã Phù Mỹ Nam), người dân trồng kiệu làm việc cả ngày lẫn đêm, vừa thu hoạch, vừa cắt gọt, đóng bao kịp bán cho các thương lái, doanh nghiệp đưa đến các khu chế biến.

Video cảnh người dân ở "thủ phủ" kiệu tết miền Trung vào mùa thu hoạch

Sau gần 5 tháng chăm sóc, các vựa kiệu tết ở Phù Mỹ Nam tất bật thu hoạch để kịp cung ứng các thị trường tết

Năm nay do thời tiết bất lợi, mưa bão liên tục nên các luống kiệu đất vón cục, việc thu hoạch khó khăn hơn. Nhiều hộ dân dùng cuốc, cào để xới tơi đất mới thu hoạch được củ kiệu

Theo người dân trồng kiệu ở thôn Vạn Ninh 1 (xã Phù Mỹ Nam), trải qua vụ mùa nhiều thiên tai, nhưng củ kiệu vẫn to tròn, trắng mọng. Hiện, giá kiệu được các thương lái thu mua từ 30.000 - 40.000 đồng, tuy rớt giá so với những năm trước, nhưng vẫn tạo nguồn thu khá để các hộ dân mua sắm, trang trải dịp tết.

Anh Lê Văn Hồng (xã Phù Mỹ Nam) canh tác kiệu tết

Anh Lê Văn Hồng (43 tuổi, thôn Vạn Ninh 1, xã Phù Mỹ Nam) đang canh tác 3 sào kiệu tết. Dù thời tiết bất lợi, giá cả bấp bênh, nhưng cuối năm có thu nhập vớt vát những tháng khó khăn sau bão lũ.

Các ruộng kiệu tết được gieo củ từ tháng 7 âm lịch, trải qua nhiều tháng miệt mài chăm sóc mới có thể thu hoạch.

Sau khi thu hoạch từ ruộng, người dân sẽ đưa về nhà để cắt gọt, làm sạch, đóng gói bán cho các thương lái để kịp vận chuyển đi các thị trường chế biến, tránh nguyên liệu bị hư hỏng.

Đưa kiệu vào các bao nhỏ để vận chuyển về nhà

"Ở miền Trung nhiều nơi trồng kiệu tết, nhưng kiệu ở Bình Định củ to tròn, trắng, thơm hơn nên trở thành đặc sản riêng có của "đất võ" mỗi khi tết đến. Kiệu Bình Định thường chế biến nhiều món, trong đó món muối chua được người dân, du khách rất yêu thích", anh Lê Văn Hồng chia sẻ.

Củ kiệu được cắt gọt sạch đất, rễ trước khi đóng gói bán cho các thương lái đưa đến các cơ sở, xưởng chế biến trước khi bán ra các thị trường

Giọt mồ hôi trên những vựa kiệu tết vào dịp thu hoạch

Kiệu đóng thành từng bao tại ruộng để đưa về nhà làm sạch trước khi bán ra thương lái

Những người phụ nữ miệt mài làm việc, thu hoạch kiệu tết để kịp cung ứng "đặc sản Bình Định" cho các thị trường

Ở Phù Mỹ Nam, mỗi hộ canh tác bình quân từ 3-5 sào kiệu, cho năng suất khoảng 300-500kg/sào. Nhiều hộ canh tác diện tích lớn, nên thu hoạch giáp tết cũng khá cao.

Diện tích trồng kiệu toàn xã Phù Mỹ Nam khoảng 214ha - đây trở thành "thủ phủ" kiệu tết lớn nhất ở khu vực miền Trung.

