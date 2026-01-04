Xuyên lễ xây nhà “3 cứng” cho người dân vùng lũ ở Huế

“Chiến dịch Quang Trung” ở vùng lũ TP Huế thần tốc xuyên lễ để sớm bàn giao 3 ngôi nhà cuối cùng cho người dân.

Hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, trước khi bàn giao nhà "3 cứng" cho người dân vùng lũ ở xã Khe Tre, TP Huế

Giữa cái lạnh những ngày đầu năm mới 2026, hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an vẫn cần mẫn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, để kịp bàn giao 3 ngôi nhà xây mới cho người dân có nhà sập do lũ ở xã Khe Tre, TP Huế.

Hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, trước khi bàn giao những căn nhà "3 cứng" cho người dân vùng lũ ở xã Khe Tre, TP Huế

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thời gian thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại địa phương được rút xuống với thời điểm hoàn tất toàn bộ vào ngày 15-1-2026, thay vì đến cuối tháng 1-2026 như kế hoạch trước đó.



Hiện TP Huế đã hoàn thành sửa chữa 40 nhà hư hỏng do mưa lũ; hoàn thành và bàn giao 2 căn nhà xây mới tại xã Lộc An; 3 căn nhà xây mới còn lại tại xã Khe Tre đang được các lực lượng tổng lực triển khai và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-1, đảm bảo theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.

UBND TP Huế khánh thành và bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình bà Võ Thị Trâm tại thôn Lương Phú Quý, xã Lộc An

“Những ngôi nhà xây mới thuộc “Chiến dịch Quang Trung” ở TP Huế đều đảm bảo yêu cầu “3 cứng” – nền cứng, khung cứng, mái cứng – nhằm giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn khi có thiên tai xảy ra”, ông Hoàng Hải Minh cho biết.

“Chiến dịch Quang Trung” ở vùng lũ TP Huế xây mới và sửa chữa tổng số 45 căn nhà cho người dân. Trước đó, vào ngày 31-12-2025, UBND TP Huế đã tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình bà Võ Thị Trâm tại thôn Lương Phú Quý, xã Lộc An để kịp đón năm mới 2026. Đây là ngôi nhà thứ 2 thuộc “Chiến dịch Quang Trung” được hoàn thành sau 25 ngày thi công, đồng thời đã vượt tiến độ đề ra hơn 1 tháng. Ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 60m2, thiết kế theo kiểu nhà cấp 4 kiên cố, vững chắc với tổng kinh phí 220 triệu đồng.

VĂN THẮNG