Độc đáo bông sen khổng lồ dịp Tết Bính Ngọ ở Huế

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, việc tạo hình bông sen khổng lồ tại khu vực sân Hàm Nghi (phường Phú Xuân, TP Huế) bước vào giai đoạn hoàn thiện, thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Video: Độc đáo bông sen khổng lồ đón Tết Bính Ngọ ở Huế

Theo ghi nhận, để tạo điểm nhấn cho không gian văn hóa Tết Bính Ngọ tại khu vực sân Hàm Nghi, trước mặt Đại nội Huế, TP Huế đã sử dụng hơn 50.000 chậu hoa (sắc pháo, hoa cánh bướm, mào gà…) sắp đặt thành những cánh sen mềm mại, vươn nở giữa không gian Kinh thành Huế.

50.000 chậu hoa sắc pháo, hoa cánh bướm, mào gà… sắp đặt thành những cánh sen mềm mại, vươn nở giữa không gian Kinh thành Huế cổ kính

Giữa bông sen khổng lồ là linh vật ngựa của năm Bính Ngọ được trưng bày trang trọng, tạo điểm nhấn trong chương trình “Tết Phú Xuân – Sắc vị Kinh kỳ” năm 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 8-2, phục vụ người dân và du khách du xuân đón tết.

Du khách check-in tại khu vực sắp đặt bông hoa sen khổng lồ trước mặt Đại nội Huế

TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG