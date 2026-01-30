Văn hóa - Giải trí

50.000 chậu hoa sắc pháo, hoa cánh bướm, mào gà… sắp đặt thành những cánh sen mềm mại, vươn nở giữa không gian Kinh thành Huế cổ kính

Độc đáo bông sen khổng lồ dịp Tết Bính Ngọ ở Huế

SGGPO

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, việc tạo hình bông sen khổng lồ tại khu vực sân Hàm Nghi (phường Phú Xuân, TP Huế) bước vào giai đoạn hoàn thiện, thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Video: Độc đáo bông sen khổng lồ đón Tết Bính Ngọ ở Huế

Theo ghi nhận, để tạo điểm nhấn cho không gian văn hóa Tết Bính Ngọ tại khu vực sân Hàm Nghi, trước mặt Đại nội Huế, TP Huế đã sử dụng hơn 50.000 chậu hoa (sắc pháo, hoa cánh bướm, mào gà…) sắp đặt thành những cánh sen mềm mại, vươn nở giữa không gian Kinh thành Huế.

z7481992400234_63d45308629ad3eb631530661fcf16e3.jpg
z7481990886927_1c8ad53d9ed28f807756777752d0dbb8.jpg
z7481989461417_9d31f7aae3e657123b78042811feacaa.jpg
z7481985567556_337ec9cf23048a983b687cb96396f373.jpg
z7482511419454_8006ccb9344351308eac2783890007db.jpg
z7482511425496_8e30ed9385f6cc5131ef67496fc98aa5.jpg
Giữa bông sen khổng lồ là linh vật ngựa của năm Bính Ngọ được trưng bày trang trọng, tạo điểm nhấn trong chương trình “Tết Phú Xuân – Sắc vị Kinh kỳ” năm 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 8-2, phục vụ người dân và du khách du xuân đón tết.

z7481992394827_6bf46971c6b5bd58ee6c139882c4ae6a.jpg
z7481988785170_c4764534e599fc5376011929261674e7.jpg
z7481986775468_d43dec763e745c11143567679106daec.jpg
z7481986067958_8d3225e9779ece55944e59a74f415900.jpg
Du khách check-in tại khu vực sắp đặt bông hoa sen khổng lồ trước mặt Đại nội Huế
TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG

Từ khóa

Sân Hàm Nghi Bính Ngọ Cánh sen Mào gà Đại Nội Huế Chậu hoa Kinh thành Sen Bướm Không gian văn hóa Bông hoa sen khổng lồ kinh thành Huế

Tin cùng chuyên mục

