Ngày 28-1, thông tin từ Công an xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị đã tổ chức chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy quà Tết 2026”.

Người dân mang vũ khí, vật liệu nổ đến công an xã đổi lấy bánh chưng, gạo nếp

Chương trình thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân trong và ngoài địa bàn xã.

Trong ngày đầu triển khai, người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ nguy hiểm, gồm: 14 khẩu súng (1 khẩu AK, 1 khẩu súng thể thao, 7 khẩu súng hơi và 5 khẩu súng cồn), 3 bánh pháo hoa nổ loại 36 quả, 4 vũ khí thô sơ, 1 dao phóng lợn, 2 kiếm, 1 mã tấu, 46 viên đạn, 4 hộp đạn chì...

Sau khi giao nộp, người dân được nhận các phần quà Tết thiết thực, do Công an xã gửi tặng như gạo nếp, bánh chưng, nón bảo hiểm, lịch tết, bình chữa cháy...

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy quà Tết 2026” diễn ra từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước thềm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Qua đó, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn đáng tiếc, đặc biệt trong dịp Tết, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phúc Trạch trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

