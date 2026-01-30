Miền Trung: Nguồn điện lớn gấp 3 lần phụ tải

Ngày 30-1, tại Khánh Hòa, Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức hội thảo “Phối hợp điều độ, quản lý vận hành các nhà máy điện với lưới điện truyền tải”, có sự tham gia của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), cùng đại diện 96 đơn vị nhà máy điện đấu nối vào lưới truyền tải khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VIỆT HÙNG

Theo ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc NSMO, hệ thống điện quốc gia đang chịu áp lực vận hành ngày càng lớn do tốc độ phát triển nhanh của các nguồn điện, đặc biệt là năng lượng tái tạo tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Quy mô và mức độ phức tạp của hệ thống không ngừng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều độ và quản lý vận hành.

Riêng khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, hiện có khoảng 105 nhà máy điện, chủ yếu là thủy điện, điện gió và điện mặt trời. Toàn dải đất miền Trung đang trong tình trạng nguồn điện lớn hơn phụ tải khoảng 3 lần. Theo NSMO, tốc độ phát triển nguồn điện nhanh hơn tiến độ đầu tư, hoàn thiện lưới truyền tải là thực trạng kéo dài từ năm 2019 đến nay và dự báo còn tiếp diễn, đặt ra thách thức cho việc bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Các đại biểu tập trung thảo luận phương thức vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện truyền tải năm 2026; kế hoạch phối hợp đăng ký cắt điện phục vụ sửa chữa, thí nghiệm định kỳ; công tác phòng ngừa sự cố và đưa các công trình mới vào vận hành. Đại diện các nhà máy điện cũng kiến nghị NSMO nghiên cứu các giải pháp điều tiết, huy động hài hòa giữa nguồn điện truyền thống và năng lượng tái tạo theo mùa; đồng thời sớm đầu tư, nâng cấp lưới truyền tải nhằm giảm quá tải cục bộ, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và liên tục.

Ông Hồ Công, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 cho hay, hiện công ty đang quản lý, vận hành lưới truyền tải điện cấp điện áp 220kV và 500kV trên địa bàn 4 tỉnh gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Khu vực này có 105 nhà máy điện năng lượng tái tạo với tổng công suất 7.138,89MW, trong đó Khánh Hòa có 31 nhà máy, Đắk Lắk 23 nhà máy, Gia Lai 24 nhà máy và Lâm Đồng 27 nhà máy. Để tăng cường khả năng giải tỏa công suất, năm 2025, công ty đã khởi công 5 dự án và đóng điện 5 dự án; năm 2026 dự kiến tiếp tục khởi công thêm 5 dự án.

