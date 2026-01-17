Ngày 17-1, chính quyền và người dân xã Bình Điền, TP Huế hoàn thành việc lắp đặt linh vật Bạch Mã tại khu vực đồi Chuông Gió để phục vụ người dân và du khách du xuân Bính Ngọ 2026.

Linh vật Bạch Mã tại đồi Chuông Gió sẽ trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách du xuân Bính Ngọ 2026

Linh vật cao 3m, đế 1,2m được làm bằng xốp, tạo hình với sắc trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự thuần khiết và quý phái. Tư thế chú ngựa đang tung vó trên những vách đá, mây ngàn và khóm tre xanh tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa mang đậm khí chất tiên phong, tự tại.

Cùng với đó, hình ảnh chú ngựa trắng với những nét điểm xuyến tinh tế, mang đến không khí mùa xuân rộn ràng. Các chi tiết như bờm, đuôi ngựa được điêu khắc uốn lượn như những làn sóng mây, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển.

Linh vật Bạch Mã chào xuân Bính Ngọ lộ diện ở đồi Chuông Gió

Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền cho biết, tác phẩm không chỉ là một linh vật trang trí mà còn gửi gắm thông điệp "Mã đáo thành công". Hình ảnh ngựa vượt núi, đạp mây tượng trưng cho ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để tiến tới vinh quang và thịnh vượng trong năm mới Bính Ngọ. "Sự xuất hiện khóm tre và dòng thác xanh phía dưới không chỉ làm nổi bật linh vật mà còn gợi nhắc đến sự kiên trung, bền bỉ của người dân vùng đất Bình Điền nói riêng và TP Huế nói chung", ông Nguyễn Tiến Giang chia sẻ.

Để xây dựng đồi Chuông Gió thành công viên xanh, điểm đến, thu hút người dân và du khách, chính quyền xã Bình Điền tích cực vận động người dân tự nguyện hiến gần 2ha đất bên cầu treo Bình Thành bắc qua dòng Hữu Trạch (một nhánh sông Hương). Tiếp đó, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 300 triệu và vận động người dân cùng các lực lượng xung kích địa phương tích cực trồng thông, lim xanh và các loại hoa. Đồi Chuông Gió hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in "vạn người mê", mang lại niềm tự hào và khởi đầu đầy năng lượng cho người dân địa phương trong năm 2026.

VĂN THẮNG