Xã hội

Một trong số những cây dó trầm cổ thụ ở xã Phúc Trạch

Độc đáo hàng trăm cây dó trầm cổ thụ quý hiếm ở Hà Tĩnh

SGGPO

Ngày 19-1, ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết người dân địa phương đang sở hữu khoảng 200 cây dó trầm cổ thụ, quý hiếm, có tuổi đời từ 50 đến 90 năm.

Video: Độc đáo cây dó trầm cổ thụ tiền tỷ ở "thủ phủ" dó trầm Hà Tĩnh

Trong số này, có khoảng 15–20 cây dó trầm từ 70–90 năm tuổi, sinh trưởng tốt, cành lá sum suê. Các cây chủ yếu được trồng tại vườn nhà và trang trại, cao bình quân từ 15 đến hơn 20m, đường kính gốc lớn, hai người ôm mới xuể.

z7444916355168_e8f1aa71922cbaf577b7b855f056852f.jpg
Một cây dó trầm cổ thụ cao hàng chục mét

Thời gian qua, nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh đã tìm đến trả giá, thuyết phục người dân bán lại, có cây được trả tới 250–300 triệu đồng nhưng người dân vẫn chưa bán.

z7444916708717_2499e82667d223ab0543bf3e74c6e661.jpg
Có nhiều cây dó trầm cổ thụ 2 người ôm mới xuể

Xã Phúc Trạch được thành lập từ ba xã Hương Liên, Hương Trạch và Phúc Trạch, là địa phương có truyền thống trồng, khai thác và chế biến cây dó trầm nổi tiếng, lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh.

z7443483910022_8015695593f2059bdccf9af687511664.jpg
Dó trầm ở xã Phúc Trạch đã tạo được thương hiệu nổi tiếng

Nhiều năm nay, dó trầm là cây trồng chủ lực, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và làm giàu bền vững. Hiện tổng diện tích trồng dó trầm toàn xã đạt gần 1.000ha.

z7443483950416_76e2741871ca1fa8c5ba9ca3986b143f.jpg
Một cây dó trầm cổ thụ trong vườn nhà dân

Qua nghiên cứu, khảo sát của các cơ quan chuyên môn, chất lượng cây dó trầm và sản phẩm trầm hương tại Phúc Trạch được đánh giá cao; nhiều sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

z7443483728027_87213750a5827cb12fd944d189bf6697.jpg
Một cây dó trầm "khủng" cao hàng chục mét

Tổng doanh thu từ cây dó trầm và các hoạt động chế biến trên địa bàn xã ước đạt 100–200 tỷ đồng mỗi năm. Thời gian tới, địa phương mong muốn các doanh nghiệp và con em địa phương đầu tư thu gom, vận chuyển những cây dó trầm cổ thụ về trồng, bảo tồn, phát triển tập trung, hình thành không gian văn hóa trầm hương.

607154989_3050242618519967_3125017513538775769_n.jpg
Khoan đục lỗ tạo trầm trên thân cây

Song song đó, xã tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị cây dó trầm.

z7444915425010_94b12a5bfac996250a729ceb4703bb8b.jpg
Một trong số những cây dó trầm cổ thụ ở xã Phúc Trạch

Từ nền tảng chất lượng và thương hiệu, Phúc Trạch đang chuyển dần từ bán gỗ thô sang chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng như trầm nụ, trầm miếng, hương trầm sạch, trầm cảnh, tinh dầu trầm, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức…, từng bước mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

>> Một số hình ảnh cây dó trầm cổ thụ ở xã Phúc Trạch:

z7444915451435_4c080695f2bf961a1654e2abc71d00b4.jpg
z7444917360472_3a2c96c5ee9b5bea31313e7bbf78629b.jpg
614252625_122152984304937517_1095202751275822209_n.jpg
z7443483953462_b92fd60384278a4bb13388f3944cc1d0.jpg
607051016_3050240995186796_3565122399262783661_n.jpg
615263332_1627988325048009_6446572698086939436_n.jpg
z7443483975739_0d414fd93d360ba51d628c607aa7f8fa.jpg
612640089_2433349987107928_1213509862675437040_n.jpg
z7443483717777_a433c72fa588043fa516fad67a50c686.jpg
615224297_3058392901038272_8956894077412083343_n.jpg
614382765_869102439039733_327620414443959197_n.jpg
611315668_3050240931853469_5942260653273823602_n.jpg
614939131_3054942831383279_8395321162133007315_n.jpg
adđa.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Dó trầm Phúc Trạch Hà Tĩnh trầm hương cây cổ thụ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn