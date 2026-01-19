Độc đáo hàng trăm cây dó trầm cổ thụ quý hiếm ở Hà Tĩnh

Trong số này, có khoảng 15–20 cây dó trầm từ 70–90 năm tuổi, sinh trưởng tốt, cành lá sum suê. Các cây chủ yếu được trồng tại vườn nhà và trang trại, cao bình quân từ 15 đến hơn 20m, đường kính gốc lớn, hai người ôm mới xuể.
Thời gian qua, nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh đã tìm đến trả giá, thuyết phục người dân bán lại, có cây được trả tới 250–300 triệu đồng nhưng người dân vẫn chưa bán.
Xã Phúc Trạch được thành lập từ ba xã Hương Liên, Hương Trạch và Phúc Trạch, là địa phương có truyền thống trồng, khai thác và chế biến cây dó trầm nổi tiếng, lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh.
Nhiều năm nay, dó trầm là cây trồng chủ lực, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và làm giàu bền vững. Hiện tổng diện tích trồng dó trầm toàn xã đạt gần 1.000ha.
Qua nghiên cứu, khảo sát của các cơ quan chuyên môn, chất lượng cây dó trầm và sản phẩm trầm hương tại Phúc Trạch được đánh giá cao; nhiều sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Tổng doanh thu từ cây dó trầm và các hoạt động chế biến trên địa bàn xã ước đạt 100–200 tỷ đồng mỗi năm. Thời gian tới, địa phương mong muốn các doanh nghiệp và con em địa phương đầu tư thu gom, vận chuyển những cây dó trầm cổ thụ về trồng, bảo tồn, phát triển tập trung, hình thành không gian văn hóa trầm hương.
Song song đó, xã tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị cây dó trầm.
Từ nền tảng chất lượng và thương hiệu, Phúc Trạch đang chuyển dần từ bán gỗ thô sang chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng như trầm nụ, trầm miếng, hương trầm sạch, trầm cảnh, tinh dầu trầm, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức…, từng bước mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.
>> Một số hình ảnh cây dó trầm cổ thụ ở xã Phúc Trạch: