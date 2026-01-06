Nghệ An có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ VH-TT-DL đã ban hành 2 quyết định ghi danh Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng và tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đoàn rước kiệu tại lễ hội truyền thống đền Mai Bảng

Chiều 6-1, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, Bộ VH-TT-DL đã ban hành quyết định số 23/QĐ-BVHTTDL về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng, phường Cửa Lò.

Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng gắn với tín ngưỡng thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, vị danh tướng tài ba, đã có công lao to lớn trong phò vua diệt giặc, bảo vệ dân lành, an dân lập ấp, phát triển bờ cõi, ổn định cuộc sống. Sau khi ông mất, nhân dân lập bài vị thờ phụng, tôn ông làm Thành Hoàng làng.

Ngoài Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.

Đoàn xe tham gia lễ hội truyền thống đền Mai Bảng

Hằng năm, tại Di tích lịch sử quốc gia đền Mai Bảng diễn ra hai lễ hội lớn vào ngày 12-2 và 3-5 Âm lịch. Trong đó, lễ hội vào ngày 12-2 vừa mang ý nghĩa là kỷ niệm ngày thành lập làng, vừa là lễ cầu ngư của ngư, đồng thời là ngày giỗ Chế Thắng phu nhân.

Lễ hội đền Mai Bảng được tổ chức nghiêm trang gồm phần lễ và phần hội, nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân; cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tàu thuyền ra khơi vào lộng được bình yên, tôm cá đầy khoang. Lễ hội mang dấu ấn của cư dân vùng ven biển Cửa Lò, góp phần bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, đoàn kết cộng đồng, làm phong phú và đậm đà bản sắc văn hóa quê hương.

Cùng ngày 6-1, Bộ VH-TT-DL cũng đã ban hành quyết định số 22/QĐ-BVHTTDL về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể đối với tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An. Lươn được chế biến thành nhiều món ăn ưa thích Đây là kho tàng tri thức dân gian đặc sắc, phản ánh sự thích ứng linh hoạt của cư dân nông nghiệp vùng Bắc Trung bộ với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Tri thức này thể hiện rõ ở sự đa dạng món ăn như cháo lươn, súp lươn, miến lươn, lươn xào, lươn om chuối đậu, lươn nướng…

Tin liên quan Hàng ngàn người dân, du khách dự lễ hội đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi

DƯƠNG QUANG