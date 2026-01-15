Xã hội

Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm ở Quảng Trị

Một hài cốt liệt sĩ có di vật là chiếc bút máy khắc một vài họa tiết và tên "Vương Chí Cao".

Đưa hài cốt liệt sĩ về quàn tại đơn vị Đội 584

Chiều 15-1, Đội 584, Phòng Chính trị thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 2 đến 15-1, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ trong khu rừng tràm của ông Hồ Văn Phương (thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu 0,8 - 1m; bọc trong lớp vải dù, kèm các di vật như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân…

Một hài cốt liệt sĩ còn có di vật là chiếc bút máy khắc một vài họa tiết và tên “Vương Chí Cao”.

Một hài cốt liệt sĩ có di vật là chiếc bút máy có khắc một vài họa tiết và tên “Vương Chí Cao”.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội 584, được bảo vệ và hương khói chu đáo.

Đội 584 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu rừng tràm nói trên.

XUÂN DIỆN

