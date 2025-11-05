Nhiều tàu vào đảo Sinh Tồn, Trường Sa tránh trú bão số 13

Đến gần cuối giờ chiều 5-11, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân) đã sắp xếp cho 26 lượt tàu cá với 536 ngư dân trên khu vực đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn về nơi tránh trú bão số 13 an toàn.

Trước diễn biến nguy hiểm, khó lường của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), Hải đoàn 129 Hải quân đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bố trí để đảm bảo an toàn cao nhất đón bà con ngư dân vào tránh trú bão.

Bố trí nơi tránh trú bão bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân

Thiếu tá Đỗ Văn Tuyền, Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Sinh Tồn cho biết, trung tâm đã bố trí lực lượng, phương tiện triển khai phương án phòng chống bão. Đơn vị cũng gia cố bờ kè, sắp xếp vị trí neo đậu; gia cố dây buộc tàu bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vào tránh trú bão; đồng thời tận dụng không gian, bố trí phòng ở tại trung tâm, bảo đảm nơi tránh trú bão an toàn cho bà con ngư dân.

Ngư dân được hỗ trợ mì tôm, rau xanh, nước ngọt

Ngoài ra, trung tâm cũng tiếp tục hướng dẫn bà con còn khai thác hải sản trong khu vực vào tránh trú thông qua máy liên lạc tàu cá...

MẠNH THẮNG - DUY TÂN - ĐÌNH HOÀNG