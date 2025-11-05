8 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13

Ngày 5-11, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, có 8 sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng trong các ngày 6 và 7-11

Dự kiến, các sân bay bị ảnh hưởng bao gồm: Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó, sân bay Cam Ranh, sân bay Đồng Hới cần đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai phương án phòng chống mưa, bão, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra và nhanh chóng ổn định hoạt động hàng không phục vụ nhu cầu của hành khách.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam được giao chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo.

Đồng thời, các hãng hàng không cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Chiều 5-11, các hãng hàng không cũng thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 13. Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phù Cát (Gia Lai), gồm VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 6-11 và VN1392, VN1393 ngày 7-11. Các chuyến bay VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Phù Cát ngày 6-11 sẽ được điều chỉnh lịch khai thác sớm trước 12 giờ.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6-11 sẽ được khai thác trước 12 giờ. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 7-11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10 giờ.

Trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk), hãng không khai thác các chuyến bay VN1650, VN1651 ngày 6-1. Trên chặng bay giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sân Nhất và Tuy Hòa, các chuyến bay VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 ngày 7-1 sẽ được khai thác sau 12 giờ.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay VN1422, VN1423 ngày 6-11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12 giờ. Các chuyến bay VN1614, VN1615 ngày 7-11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13 giờ.

Các chuyến bay VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 6-11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ được khai thác sau 11 giờ. Các chuyến bay VN1602, VN1603 ngày 7-11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13 giờ.

Các chuyến bay VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 6-11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12 giờ. Các chuyến bay VN1366, VN1367 ngày 7-11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13 giờ.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Vasco cũng sẽ không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 6-11.

Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7-11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

BÍCH QUYÊN