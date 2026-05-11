HUFLIT bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026 – 2030: Kế thừa giá trị, mở ra chặng đường phát triển mới

Ngày 9-5-2026, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM (HUFLIT) đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026 – 2030. Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà trường, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới trên nền tảng những giá trị đã được vun đắp qua hơn 34 năm xây dựng và phát triển.

Dấu mốc chuyển giao, tiếp nối hành trình phát triển

Tại buổi lễ, PGS. TS. Trần Mạnh Hà chính thức được trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2030. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhiệm kỳ mới cũng chính thức ra mắt, tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt Nhà trường trong thời kỳ phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Phạm Thị Thanh Uyên, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh, đây không đơn thuần là sự chuyển giao của một vị trí lãnh đạo, mà còn là sự tiếp nối của trách nhiệm, niềm tin và khát vọng thành công được bồi đắp qua nhiều thế hệ HUFLIT.

“Khoảnh khắc chuyển giao hôm nay là dấu mốc đặc biệt của HUFLIT, thể hiện sự tiếp nối trong tinh thần trách nhiệm, sự kế thừa những giá trị tốt đẹp và niềm tin vào tương lai phát triển của Nhà trường”.

Tinh thần ấy cũng chính là thông điệp xuyên suốt của buổi lễ: kế thừa giá trị đã được nuôi dưỡng, tiếp nối đà phát triển của HUFLIT.

Tri ân một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, gửi gắm niềm tin cho chặng đường mới

Một trong những khoảnh khắc xúc động của buổi lễ là nghi thức chuyển giao nhiệm vụ và phần tri ân dành cho TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường giai đoạn 2020 – 2026.

PGS.TS Trần Mạnh Hà, tân hiệu trưởng HUFLIT nhiệm kỳ 2026 - 2030 (thứ 2 từ trái sang)

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Anh Tuấn cùng sự đồng hành của tập thể sư phạm HUFLIT, Nhà trường đã vượt qua nhiều thách thức, từng bước củng cố nền tảng phát triển, lan tỏa niềm tin về chất lượng đào tạo và khẳng định uy tín trong cộng đồng học thuật cũng như xã hội.

Thay mặt Hội đồng Trường, Bà Phạm Thị Thanh Uyên bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tâm huyết của TS. Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời khẳng định: những thành quả của nhiệm kỳ vừa qua không chỉ là kết quả của một giai đoạn, mà sẽ tiếp tục trở thành nền tảng quý báu cho hành trình phát triển tiếp theo của HUFLIT.

Khoảnh khắc tri ân và những lời chúc được trao đi trên sân khấu không chỉ là lời cảm ơn dành cho một nhiệm kỳ đã hoàn thành trọn vẹn, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và tinh thần tiếp nối giữa các thế hệ lãnh đạo – một giá trị luôn được gìn giữ trong suốt quá trình phát triển của Nhà trường.

Tân Hiệu trưởng và tầm nhìn cho nhiệm kỳ 2026 – 2030

Đảm nhận trọng trách Hiệu trưởng HUFLIT nhiệm kỳ 2026 – 2030 là PGS. TS. Trần Mạnh Hà - nhà quản lý giáo dục với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và điều hành tại các trường đại học, đơn vị công nghệ giáo dục lớn tại Việt Nam.

Với nền tảng chuyên môn sâu trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và quản trị hệ thống, cùng kinh nghiệm quản lý ở nhiều cấp độ, tân Hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục cùng tập thể nhà trường mở ra những hướng phát triển mới cho HUFLIT trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS. TS. Trần Mạnh Hà bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Hội đồng Trường, đồng thời chia sẻ rằng ông đón nhận trọng trách mới với sự khiêm tốn, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm lớn lao trước tập thể Nhà trường, người học và xã hội.

PGS.TS Trần Mạnh Hà, tân Hiệu trưởng HUFLIT nhiệm kỳ 2026 - 2030 phát biểu tại buổi lễ

Theo thầy Hà, giáo dục đại học đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu hội nhập ngày càng trở nên sâu rộng. Điều đó đòi hỏi các trường đại học phải nhanh chóng hoàn thiện để thích ứng với sự thay đổi để khẳng định vai trò kiến tạo tri thức, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển xã hội trong kỷ nguyên mới…

Trên nền tảng hơn 34 năm xây dựng và phát triển, HUFLIT tiếp tục kiên định với mục tiêu trở thành một trường đại học định hướng ứng dụng, phát huy thế mạnh đặc trưng đã làm nên bản sắc Nhà trường: “Thạo ngoại ngữ, giỏi công nghệ, vững chuyên môn”, đồng thời xây dựng hệ sinh thái giáo dục hiện đại, linh hoạt và gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn.

“HUFLIT tiếp tục phát triển cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng, kết hợp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong giai đoạn 2026 – 2030; học không chỉ để làm việc, mà còn để tạo ra sản phẩm ứng dụng, tạo ra việc làm” – PGS. TS. Trần Mạnh Hà nhấn mạnh.

Cùng với đó, Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ sinh thái giáo dục dựa trên hai nền tảng cốt lõi là ngoại ngữ và công nghệ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường hợp tác doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tạo thêm nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn cho người học.

Bước vào giai đoạn 2026 – 2030, HUFLIT tiếp tục mang theo tinh thần kế thừa, đổi mới và hội nhập, hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế của một trường đại học năng động, giàu bản sắc và thích ứng với sự thay đổi của thời đại.

PGS. TS. Trần Mạnh Hà – Tân Hiệu trưởng HUFLIT PGS. TS. Trần Mạnh Hà là chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với các hướng nghiên cứu gồm mạng máy tính, hệ thống phân tán, khai phá dữ liệu, bảo mật máy tính, chuyển đổi số và quản trị hệ thống. Ông hoàn thành chương trình kỹ sư Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 1999, chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh năm 2005, bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Jacobs, Đức, năm 2009, và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư Công nghệ thông tin năm 2016 . Về công tác, từ năm 2009 đến 2019 ông tham gia giảng dạy và giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM. Từ năm 2019 đến 2023, ông lần lượt được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2023 đến 2026, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm kiêm Phó Trưởng ban Ban Đào tạo ĐHQG HCM. Việc bổ nhiệm PGS. TS. Trần Mạnh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng HUFLIT nhiệm kỳ 2026 – 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển Nhà trường trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình theo hướng số hóa, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

