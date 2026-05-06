Thêm cơ hội vào lớp 10 cho học sinh sau tốt nghiệp THCS

Năm học 2026–2027, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương áp dụng hình thức xét tuyển học bạ vào lớp 10, tạo thêm lựa chọn phù hợp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Trụ sở Trung tâm GDTX Quản trị Công nghệ Bình Dương với cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh

Mô hình này góp phần giảm áp lực thi cử, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp tục học chương trình văn hóa trong môi trường ổn định, có định hướng. Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Trung tâm cũng chú trọng công tác quản lý, rèn luyện nền nếp và phối hợp thường xuyên với phụ huynh trong quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh.

Xét tuyển học bạ, giảm áp lực thi cử

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thường tạo ra nhiều áp lực về điểm số đối với học sinh và phụ huynh. Vì vậy, việc có thêm một hướng học phù hợp sau THCS đang trở thành nhu cầu thực tế của nhiều gia đình. Hình thức xét tuyển học bạ giúp học sinh giảm bớt áp lực tâm lý, đồng thời tạo điều kiện để các em tự tin tiếp tục học chương trình văn hóa ở bậc THPT.

Khu sảnh chính của Trung tâm đón tiếp, nhận hồ sơ và tư vấn phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm học mới

Học sinh có thể đăng ký xét tuyển ngay mà không phải trải qua kỳ thi tuyển sinh căng thẳng. Đặc biệt, những em có kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập chưa đạt như mong muốn vẫn được nhà trường ưu tiên tiếp nhận trong năm học mới, giúp các em không bị gián đoạn việc học và có thêm cơ hội tiếp tục theo đuổi chương trình THPT.

Thay vì chịu quá nhiều áp lực về điểm số đầu vào, học sinh được học chương trình văn hóa THPT hệ giáo dục thường xuyên phù hợp với năng lực. Trung tâm chú trọng hỗ trợ các em củng cố kiến thức nền tảng, hình thành động lực tự học và từng bước nâng cao kết quả học tập. Đây cũng là giai đoạn quan trọng giúp học sinh rèn luyện sự tự tin, ổn định tâm lý và định hướng tương lai rõ ràng hơn.

Ngoài ra, xét tuyển học bạ giúp học sinh có tâm lý thoải mái hơn sau khi hoàn thành chương trình THCS. Các em có thêm thời gian chuẩn bị kỹ năng học tập, làm quen với môi trường mới, thay vì tiếp tục chịu áp lực từ các kỳ thi tuyển sinh. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp học sinh ổn định tinh thần và tự tin bước vào bậc học mới.

Mở rộng hướng đi tương lai

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Trung tâm, học sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định. Các em vẫn có cơ hội xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hoặc lựa chọn hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân. Đây là lộ trình học tập ổn định, thiết thực và phù hợp với nhiều học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS.

Ngoài chương trình văn hóa THPT hệ giáo dục thường xuyên, Trung tâm còn triển khai mô hình đào tạo nghề kết hợp văn hóa hệ 9+. Với mô hình này, học sinh có thể vừa học văn hóa, vừa học nghề để sớm hình thành kỹ năng nghề nghiệp và có thêm bằng cấp chuyên môn. Đây là hướng đi thiết thực, được nhiều phụ huynh quan tâm trong bối cảnh nhu cầu học tập, việc làm và định hướng nghề nghiệp ngày càng đa dạng.

Học sinh lớp 10 học văn hóa 2 buổi/ngày tại phòng học máy lạnh, bảo đảm môi trường học tập thuận lợi, thoải mái

Cùng với cơ sở vật chất phục vụ học tập và môi trường giáo dục thân thiện, Trung tâm tạo điều kiện để học sinh tự tin hòa nhập, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển bản thân. Đây không chỉ là nơi học văn hóa, mà còn là môi trường giúp các em hình thành ý thức, tác phong học tập nghiêm túc và chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai.

Chú trọng công tác quản lý, thêm yên tâm cho phụ huynh

Ở lứa tuổi chuyển cấp, học sinh cần một môi trường học tập có nền nếp và sự đồng hành thường xuyên. Vì vậy, Trung tâm chú trọng công tác quản lý, rèn luyện tác phong và ý thức học tập cho các em. Các hoạt động học tập, sinh hoạt được tổ chức bài bản, góp phần giúp học sinh hình thành thói quen tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm và từng bước thích nghi với bậc học mới.

Trung tâm duy trì sự phối hợp thường xuyên với phụ huynh để theo dõi tình hình học tập, chuyên cần và rèn luyện của học sinh. Qua đó, gia đình kịp thời nắm bắt quá trình học tập của con em, đồng thời cùng Trung tâm hỗ trợ các em điều chỉnh thái độ, phương pháp học tập phù hợp. Sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình và Trung tâm là yếu tố quan trọng giúp học sinh từng bước trưởng thành, tự tin và có trách nhiệm hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống nội trú, bán trú và xe đưa đón được tổ chức nhằm hỗ trợ học sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Đối với những học sinh ở xa hoặc phụ huynh bận rộn, các dịch vụ này góp phần giúp gia đình yên tâm hơn về điều kiện ăn ở, đi lại của con em mình. Việc học tập trong môi trường có sự quản lý, hỗ trợ thường xuyên cũng giúp học sinh ổn định thời gian học tập, sinh hoạt và rèn luyện nền nếp tốt hơn.

Với hình thức xét tuyển thuận lợi, môi trường học tập ổn định và sự đồng hành chặt chẽ cùng phụ huynh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027. Đây không chỉ là nơi giúp học sinh tiếp tục hành trình học tập sau THCS, mà còn mở ra thêm cơ hội để các em định hướng tương lai phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện của bản thân.

Thông tin tuyển sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương Địa chỉ: 218 đường Trương Định, phường Phú Lợi, TPHCM (KV2-Bình Dương) Điện thoại: 0274.2466199 Hotline/Zalo: 0986.588.709 Fanpage: https://www.facebook.com/truongcd.hcm Website: https://gdtxqtcnbd.edu.vn Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04-5-2026 đến khi đủ chỉ tiêu.

VĂN SƠN