Nâng cao nhân lực, đón đầu cuộc đua tài chính mới

Ngày 8-5, tại Trường Đại học Quang Trung (tỉnh Gia Lai), Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA), Viện Công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII cùng Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức hội thảo “Fintech - Đón nhịp thị trường, kiến thiết sự nghiệp”.

Hội thảo có sự tham gia của sinh viên, giảng viên Trường Đại học Quang Trung

Hội thảo nhằm chia sẻ góc nhìn đa chiều về sự dịch chuyển của ngành tài chính dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và fintech, những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trong kỷ nguyên tài chính số. Đây cũng là chương trình thứ 44 trong chuỗi ABAII Unitour nhằm phổ cập blockchain và AI, hướng tới mục tiêu 1 triệu người của Viện ABAII.

Phát biểu khai mạc, TS. Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung, cho biết, fintech, AI và blockchain đang từng bước tái định nghĩa cách vận hành của ngân hàng, doanh nghiệp và thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, giáo dục không đi sau chuyển đổi công nghệ mà cần đồng hành, thậm chí đi trước trong một số lĩnh vực mới.

TS. Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung phát biểu khai mạc

“Nhà trường định hướng tăng cường kết nối với doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghệ, đồng thời nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo liên quan fintech và công nghệ tài chính nhằm trang bị năng lực số, tư duy thích nghi và định hướng nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường”, TS. Tô Bá Lâm chia sẻ.

Từ những thay đổi của thị trường, vấn đề nhân lực là nội dung được nhiều sinh viên quan tâm tại phiên thảo luận “Fintech, AI và bản đồ sự nghiệp trong kỷ nguyên tài chính số”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sinh viên cần sớm thích nghi, rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng xử lý dữ liệu và khả năng triển khai sản phẩm trong môi trường thực tiễn.

Các diễn giả chia sẻ vấn đề nhân lực trong trong kỷ nguyên tài chính số

Theo ông Trần Huyền Dinh, Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam, ngành tài chính đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc hạ tầng thanh toán dưới tác động của AI, blockchain và stablecoin. Những thay đổi này sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa tài chính, dữ liệu, AI và công nghệ blockchain.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, Thực tế AI đang dần trở thành bộ não của ngân hàng số, giúp tổ chức tài chính nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, hiểu khách hàng và đưa ra quyết định thông minh hơn. Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò tiên quyết trong việc vận hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ quy trình. Vì vậy, việc nâng cao năng lực nhân sự, chủ động đón đầu cuộc đua tài chính mới là yếu tố tiên quyết, sống còn.

Đại diện VBA và Trường Đại học Quang Trung đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ, VBA và Trường Đại học Quang Trung đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy nghiên cứu học thuật về blockchain, tài sản số và công nghệ tài chính. Dịp này, các doanh nghiệp AXYS Technology, VIDACO và S3WORK cũng ký kết hợp tác với nhà trường, nhằm mở rộng hoạt động thực tập cho sinh viên, định hướng nghề nghiệp và kết nối đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

BÙI TUẤN