Hương Giang là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2025

Từng đăng quang Miss International Queen 2018, Miss Universe Vietnam 2025 Hương Giang đến với đấu trường quốc tế Miss Universe 2025 thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, Hương Giang nổi bật trong nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC và nhà sản xuất các chương trình truyền hình giải trí. Các dự án mà Hương Giang đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực giải trí như Người mẫu toàn năng (The New Mentor), Quý ông hoàn mỹ (The Next Gentleman), Miss Universe Vietnam 2024...

Trong những chia sẻ đầu tiên ngay sau khi công bố sẽ tham gia Miss Universe 2025 với tư cách là Miss Universe Vietnam, Hương Giang cho biết, từ ngày Miss Universe mở rộng tiêu chí chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn hoặc có con, cô tin rằng ban tổ chức cuộc thi mong muốn mở ra một cánh cửa của bình đẳng và hy vọng.

"Đây là sân khấu nơi mọi phụ nữ đều là phụ nữ, được nâng đỡ và cùng nhau tỏa sáng trước hàng tỷ khán giả. Nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể. Đó không phải là câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin rằng xuất phát điểm không quyết định giới hạn của chúng ta”, Hương Giang chia sẻ.

Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam Hương Ly và Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên tặng hoa và trao sash cho Nguyễn Hương Giang

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, hành trình bền bỉ và tinh thần quyết tâm, Nguyễn Hương Giang mang đến Miss Universe 2025 thông điệp: Không gì là không thể, cũng không bao giờ là quá muộn, với bất kỳ người phụ nữ nào muốn phá vỡ định kiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Nguyễn Hương Giang sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng mai 31-10, để tham gia chuỗi hoạt động chính thức cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đêm chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21-11-2025 tại Bangkok, Thái Lan.

Tin liên quan Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025

THU HƯƠNG