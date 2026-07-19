Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị.

Ngày 19-7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán của Trường THPT Lê Trực, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký điểm thi, cùng về tội danh trên.

Thông tin tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực lan truyền trên mạng xã hội

TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến sai phạm nói trên, Sở đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Lê Trực và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi này.

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

“Tại cuộc họp ngày 18-7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, TS Lê Thị Hương cho biết.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.



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VĂN THẮNG