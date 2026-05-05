Intel tặng thiết bị lắp ráp, kiểm định chip phục vụ đào tạo bán dẫn

Ngày 5-5, Tập đoàn Intel cho biết đã bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ Cao TPHCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU Hà Nội).

Nhân viên Hải quan và Intel kiểm tra các thiết bị để chuyển cho Khu Công nghệ Cao TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam, theo khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác (MOU) được ký kết trước đó giữa Intel và SHTP, VNU Hà Nội.

Intel trao tặng thiết bị sản xuất chip phục vụ đào tạo cho SHTP và VNU Hà Nội.

Chương trình mang đến cơ hội thực hành trực tiếp trên các trang thiết bị chuyên dụng, làm cầu nối giữa kiến thức học thuật và thực tiễn ngành, đặc biệt là trong khâu đóng gói và kiểm thử chip.

Đồng thời, dự án hỗ trợ SHTP và VNU Hà Nội xây dựng năng lực đào tạo vi mạch hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cho đến lắp ráp và kiểm thử; cũng như mở rộng không gian học tập ứng dụng và nghiên cứu cho lực lượng kỹ sư tương lai.

Vận chuyển thiết bị sản xuất chip phục vụ đào tạo cho SHTP và VNU Hà Nội.

Sáng kiến này còn giúp tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, giảm thiểu gánh nặng đầu tư công vào hạ tầng đào tạo đắt đỏ, đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của cơ sở đào tạo, và tạo điều kiện để nhanh chóng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ kỹ sư.

Ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Intel Products Vietnam, cho biết: “Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, và việc phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của Intel tại Việt Nam, sáng kiến trao tặng thiết bị chính là minh chứng cho cam kết bền bỉ của chúng tôi trong việc đồng hành cùng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam. Thông qua việc đóng góp những nguồn lực thiết thực, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp sức cho các cơ sở giáo dục triển khai những chương trình đào tạo thực hành bám sát nhu cầu thực tế của ngành, thu hẹp khoảng cách giữa môi trường học thuật và thực tiễn sản xuất, đồng thời đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực để hiện thực hóa những tham vọng phát triển bán dẫn dài hạn của Việt Nam”.

BÁ TÂN