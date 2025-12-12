iPhone 17 Pro Max giảm giá sâu…

Tiếp nối sức nóng của Black Friday, thị trường công nghệ tháng 12 tiếp tục ghi nhận không khí mua sắm sôi động và đây được xem là “thời điểm vàng” để người dùng nâng cấp thiết bị với mức giá ưu đãi.

iPhone 17 series là dòng smartphone được săn đón dịp cuối năm

“Trong tháng cuối cùng của năm, chúng tôi muốn mang đến cơ hội mua sắm thực sự khác biệt. Không chỉ tập trung điều chỉnh giá giảm cho điện thoại, MacBook, Tablet… chương trình còn mở rộng ưu đãi sang cả nhóm đồ gia dụng và phụ kiện chính hãng, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị cá nhân và sắm sửa tiện nghi cho cả gia đình đón Tết”, đại diện Di Động Việt cho biết:

Đối với hệ sinh thái Apple, iPhone 17 Pro Max 256GB ghi nhận mức giá chỉ từ 36,99 triệu đồng. Dòng iPhone 16 tiêu chuẩn cũng trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết với mức giá chỉ từ 20,59 triệu đồng.

Với người dùng ưa chuộng các dòng sản phẩm hệ điều hành Android, các mẫu flagship của Samsung cũng về giá cực “hời”. Điển hình như mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold7 256GB giảm còn 36,99 triệu đồng hay Samsung Galaxy S25 256GB chỉ từ 15,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm ở phân khúc tầm trung được người dùng ưa chuộng sẽ được đưa về mức giá chưa từng có. Đơn cử, Xiaomi 15T Pro 5G 512GB sẽ về mức 16,09 triệu đồng hay OPPO Reno14 F chỉ còn 9,39 triệu đồng. Đây được xem là thời điểm lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm các công nghệ mới nhất mà không phải bỏ ra chi phí quá lớn.

Song song đó, nhóm ngành phụ kiện và thiết bị công nghệ cũng được Di Động Việt trợ giá tốt nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng. Các dòng loa đồng loạt giảm sâu, đơn cử như JBL Flip 7 còn 2,99 triệu đồng, JBL Clip 5 chỉ 1,39 triệu đồng; trong khi tai nghe Apple AirPods 4 và Tai nghe Havit TW967 Pro cũng lần lượt về mức 2,99 triệu đồng và 249.000 đồng. Nhóm đồng hồ thông minh cũng ghi nhận mức giá hợp lý như Apple Watch SE 3 giảm còn 5,89 triệu đồng, Samsung Galaxy Watch Ultra về giá 11,39 triệu đồng hay Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ 2,99 triệu đồng…

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, hệ thống bán lẻ này cam kết đảm bảo các quyền lợi bảo hành và hậu mãi vượt trội, giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối khi mua sắm dịp cuối năm.

KIM THANH