IPv6-Only là bước phát triển tất yếu trong xây dựng hạ tầng Internet hiện đại

Ngày 18-6, tại TPHCM, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ KH-CN đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình IPv6 For GOV giai đoạn 2021-2025. Tham dự có Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long, đại diện Sở KH-CN của nhiều tỉnh thành cùng các nhà cung cấp Internet, mạng di động.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long cùng các đơn vị khởi động chương trình IPv6 giai đoạn 2026-2030.

IPv6-Only là nền tảng Internet với khả năng mở rộng, kết nối và vận hành đáp ứng yêu cầu của Internet thế hệ mới, thích ứng với sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, mạng 5G/6G, Cloud, (IoT) và các dịch vụ số quy mô lớn. Việc chuyển đổi từ Ipv4 sang IPv6-Only là bước phát triển tất yếu nhằm xây dựng hạ tầng Internet hiện đại, an toàn, đơn giản hóa kiến trúc mạng… giảm chi phí quản trị và tạo không gian phát triển mới cho các dịch vụ số, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Đại diện VNNIC báo cáo quá trình triển khai IPv6 tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc VNNIC, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong triển khai IPv6, liên tục nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới (xếp thứ 7 toàn cầu tính đến tháng 6-2025 với tỷ lệ ứng dụng đạt 65,5%) và thuộc nhóm đầu khu vực ASEAN, thể hiện năng lực triển khai và sự chủ động trong phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới. “Năm 2026 còn là cột mốc đặc biệt quan trọng, thời điểm "bản lề" kết thúc giai đoạn chuyển đổi 2021–2025 và mở ra kỷ nguyên "tăng tốc IPv6-only" giai đoạn 2026–2030”, ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ.

Ngoài các đơn vị cơ quan nhà nước, bộ ngành tiên phong dùng IPv6… thì hiện nay Việt Nam có hàng trăm triệu người dùng kết nối Internet qua IPv6 và VNNIC hướng đến mục tiêu 100 triệu người dùng kết nối cộng nghệ mới này trong thời gian đến, tiến đến dừng IPv 4 vào năm 2030.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long phát biểu ghi nhận việc triển khai thành công IPv6 trong thời gian qua của các đơn vị, cá nhân và nhận định việc triển khai này là điều không đơn giản nên đề nghị các đơn vị, các nhân tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

“Internet là hạ tầng cộng nghệ quan trọng của đất nước và IPv6 mở rộng không gian kết nối số trong mọi lĩnh vực, tạo ra nhiều ngành nghề mới, động lực mới cho sự tăng trưởng. Cho nên chuyển đổi IPv6 là động lực phát triển hạ tầng số quốc gia, tạo điều kiện phát triển các nền tảng số trên hạ tầng Internet thống nhất, hiện đại và có khả năng mở rộng lâu dài, phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ KH-CN cũng trao nhiều bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện Chương trình IPv6 For GOV giai đoạn 2021-2025.

BÁ TÂN