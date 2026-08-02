40 doanh nghiệp học cách quản trị và vận hành bằng AI

Ngày 2-8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM tổ chức chương trình "Ứng dụng AI trong quản trị và vận hành doanh nghiệp - Từ trợ lý AI đến AI Agent". Chương trình thu hút khoảng 40 doanh nghiệp, nhà quản lý, dự án khởi nghiệp và cá nhân quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc.

ThS. Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và AI, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam đã chia sẻ về xu hướng chuyển từ sử dụng AI như một công cụ hỏi - đáp sang xây dựng "nhân sự số" AI Agent.

Theo đại diện Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, chương trình được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Bên cạnh việc giới thiệu các công cụ AI phổ biến, chương trình hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp tích hợp AI vào quy trình vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý.

Chương trình thu hút khoảng 40 doanh nghiệp, nhà quản lý, dự án khởi nghiệp và cá nhân tham dự.

Tại chương trình, ThS. Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và AI, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam đã chia sẻ về xu hướng chuyển từ sử dụng AI như một công cụ hỏi - đáp sang xây dựng AI Agent như một "nhân sự số" có khả năng ghi nhớ tri thức doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ và phối hợp xử lý quy trình công việc.

Các học viên được giới thiệu mô hình “Brain2 doanh nghiệp” - Bộ não số lưu trữ tri thức và quy trình, “AI Office” - hỗ trợ phối hợp công việc giữa các phòng ban, “AI Workflow” tự động hóa quy trình và các giải pháp ứng dụng AI trong marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, truyền thông và quản trị doanh nghiệp…

Theo ban tổ chức, chương trình được thiết kế với tỷ lệ 70% thực hành, 30% kiến thức nền tảng, giúp doanh nghiệp có thể áp dụng ngay sau khóa học.

Học viên được hướng dẫn tận tình.

Dịp này, các học viên còn được tặng gói thiết lập AI Agent cơ bản nhằm hỗ trợ bước đầu xây dựng hệ thống AI phục vụ hoạt động quản trị và vận hành doanh nghiệp.

Đây là một trong những hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp.

KHÁNH CHI