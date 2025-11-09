JBL Việt Nam ra mắt ba mẫu tai nghe mới

Trong một sự kiện đầy âm thanh và lễ hội, JBL Việt Nam đã giới thiệu ba mẫu tai nghe mới nhất của hãng này, gồm JBL Endurance Pace, JBL Sense Pro và JBL Soundgear Clips.

JBL Endurance Pace làm từ gọng titan siêu nhẹ ôm chắc cổ, bền bỉ với mọi chuyển động, đảm bảo thoải mái và ổn định suốt cả ngày luyện tập. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, sẵn sàng bền bỉ vượt mọi thử thách, rất phù hợp cho người yêu thể thao, đặc biệt là chạy bộ, tập gym hoặc đạp xe.

Chưa kể, dù nắng gắt, mưa dầm hay va đập, tai nghe vẫn vững vàng, đồng hành cùng bạn không ngừng nghỉ. Pin của JBL Endurance Pace vào loại “sung sức”, không chỉ trọn ngày dài, người dùng có thể thoải mái dùng cả tuần mà không lo sạc. Tai nghe thể thao này cho phép nghe nhạc lên đến 10 giờ, hoặc trò chuyện cả ngày dài trên điện thoại.

JBL Endurance Pace giúp người dùng tận hưởng âm nhạc sống động, rõ ràng mà không che kín ống tai, giúp bạn luôn nhận biết môi trường xung quanh khi tập luyện.

Driver dynamic 18x11mm mạnh mẽ mang đến âm cao trong trẻo, âm trung đầy đặn và chi tiết sống động, kết hợp thuật toán tăng cường bass thích ứng tạo nhịp điệu bùng nổ, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng. Âm thanh siêu hướng của tai nghe JBL Endurance Pace hạn chế rò rỉ tối ưu, đảm bảo mọi bản nhạc và cuộc gọi đều trọn vẹn.

JBL Endurance Pace ra mắt thị trường Việt Nam với giá 1.990.000 đồng.

Còn JBL Sense Pro là tai nghe đỉnh cao kết hợp giữa chất âm JBL OpenSound sống động, chất lượng đàm thoại vượt trội, thiết kế sang trọng, và cảm giác đeo êm ái suốt ngày dài.

Trung tâm của JBL Sense Pro là công nghệ JBL OpenSound truyền âm qua không khí. Tai nghe sử dụng củ loa 16.2mm phủ Carbon dạng kim cương (Diamond-Like Carbon), được bố trí chính xác để tạo nên âm thanh chi tiết, trong trẻo với dải bass phản hồi mạnh mẽ mà không bị bít tai.

Thuật toán Adaptive Bass Boost độc quyền của JBL tiếp tục tối ưu dải bass theo thời gian thực, đảm bảo âm thanh luôn đầy đặn và rõ ràng. JBL Sense Pro cũng được chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, mang lại chất lượng âm thanh 24-bit chân thực.

JBL Sense Pro được chế tác để đeo lâu mà vẫn rất dễ chịu. Lớp phủ kim loại sang trọng, kết hợp silicone dẻo siêu mềm, tạo cảm giác êm ái và cao cấp. Phần móc tai hợp kim titan nhẹ, với thiết kế chia đôi trọng lượng, giảm áp lực và tăng độ thoải mái khi đeo lâu.

Không gây bí tai, không áp lực - chỉ còn phong cách và sự dễ chịu tự nhiên. JBL Sense Pro được thiết kế tùy chỉnh linh hoạt, ôm vừa vặn mọi dáng tai, đảm bảo âm thanh truyền đúng góc tối ưu.

Thông qua Personi-Fi 3.0, người dùng có thể tạo hồ sơ nghe riêng biệt cho từng “đôi tai” và điều chỉnh chi tiết âm thanh bằng EQ 10 dải trong ứng dụng JBL Headphones. Bề mặt cảm ứng giúp bạn dễ dàng điều khiển âm nhạc, cuộc gọi, và tùy chỉnh thao tác theo sở thích.

Bạn còn có thể truy cập nhanh ứng dụng JBL Headphones để tùy chỉnh trải nghiệm theo cách riêng của bạn và nhiều tính năng thú vị khác.

JBL Sense Pro ra mắt với giá 3.990.000 đồng

JBL Soundgear Clips, mẫu tai nghe mở hoàn toàn mới sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, năng động cùng chất âm sống động đặc trưng của JBL.

Với kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và cơ chế kẹp linh hoạt trên vành tai, Soundgear Clips trở thành điểm nhấn hoàn hảo để hoàn thiện phong cách vừa thời trang, vừa tiện dụng.

Nhờ công nghệ JBL OpenSound, Soundgear Clips mang lại âm thanh chất lượng cao mà vẫn giữ kết nối với môi trường xung quanh. Cơ chế truyền âm qua không khí (air conduction) giúp tai không bị bít kín, trong khi thiết kế SonicArc định vị loa ở góc tối ưu để tái tạo âm trầm mạnh mẽ và hạn chế rò rỉ âm thanh - đảm bảo chỉ bạn mới nghe thấy bản nhạc mình yêu thích.

Tai nghe đi kèm hộp sạc nhỏ gọn đồng màu, dễ dàng mang theo trong túi, cùng thời lượng pin lên đến 32 giờ - lý tưởng cho sử dụng suốt cả ngày.

JBL Soundgear Clips mở bán tại Việt Nam với giá 3.490.000 đồng

KIM THANH