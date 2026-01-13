Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng - Trung Quốc

Ngày 13-1, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (Sở KH-CN TP Đà Nẵng) phối hợp Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC, Bộ KH-CN) tổ chức giao lưu, kết nối với đoàn doanh nghiệp Trung Quốc.

Đây là hoạt động tiếp nối chuyến thăm, làm việc của Sở KH-CN TP Đà Nẵng tại Trung Quốc thời gian qua, nhằm tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác giữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đà Nẵng luôn coi trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng, thành phố kỳ vọng đoàn doanh nghiệp Trung Quốc có cái nhìn rõ hơn về môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tiềm năng phát triển của Đà Nẵng.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai bên trực tiếp kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, đầu tư và phát triển thị trường.

Sự kiện thu hút hơn 30 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia tìm hiểu môi trường đầu tư. Ảnh: XUÂN QUỲNH



Ông Lê Toàn Thắng, giám đốc NSSC cho hay, Việt Nam hiện tập trung phát triển 11 lĩnh vực công nghệ trọng điểm theo định hướng chiến lược của Chính phủ, đồng thời ưu tiên thu hút và chuyển giao các dự án công nghệ tiên tiến từ thế giới về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ông nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và đánh giá cao Trung Quốc như một đối tác chiến lược trong kết nối, triển khai các dự án công nghệ và cho biết, dự kiến năm 2026, Việt Nam sẽ bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ các dự án tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Tại buổi giao lưu, đại biểu được giới thiệu chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút đầu tư của TP Đà Nẵng.

Phía doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ về hợp tác logistics Việt Nam – Trung Quốc và xu hướng tiếp thị số do AI dẫn dắt, gợi mở tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số, thương mại điện tử, logistics và chuyển đổi số.

Đoàn tham quan Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng trong chiều nay, 13-1 Chiều cùng ngày, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc có chuyến tham quan và làm việc tại Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – Vùng vịnh lớn (Enosta Space, 280–282 Trần Hưng Đạo), Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng. Dự kiến, sáng 14-1, đoàn tiếp tục tham quan Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng để tìm hiểu về tiềm năng phát triển logistics và chuỗi cung ứng; làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tham quan Khu công nghệ cao và Khu thương mại tự do Đà Nẵng để nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất công nghiệp và dịch vụ logistics.

XUÂN QUỲNH