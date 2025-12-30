Cà Mau: Thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ ba từ trái sang) cùng các lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức đưa trung tâm vào hoạt động

Trung tâm có chức năng triển khai các hoạt động ươm tạo ý tưởng, thử nghiệm công nghệ, kết nối nguồn lực và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo, hướng tới hợp tác trong nước và quốc tế. Đồng thời, trung tâm tập trung nguồn lực vào các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và phù hợp xu thế toàn cầu, gồm: nông nghiệp, thủy sản, lâm sản ứng dụng công nghệ cao gắn với thích ứng biến đổi khí hậu; chế biến sâu nông, lâm, thủy sản; công nghệ IoT và số hóa trong nông nghiệp, du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng; năng lượng tái tạo và môi trường; kinh tế số, nền tảng số hóa dịch vụ công và dịch vụ tư nhân; giáo dục, công nghệ học tập, chuyển giao tri thức; công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi công bố, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số đơn vị, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau không chỉ hỗ trợ khởi nghiệp mà còn là không gian “gieo mầm tăng trưởng” cho địa phương; nơi các ý tưởng, dù nhỏ, đều được trân trọng, ươm tạo và phát triển. Đồng thời, đây cũng là nơi người trẻ tìm thấy cơ hội, doanh nghiệp tìm thấy đối tác, nhà khoa học có không gian thử nghiệm, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

TẤN THÁI