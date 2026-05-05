Kết nối hệ sinh thái, tăng tốc chuyển đổi nhà máy thông minh

Chiều 5-5, tại TPHCM, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Uninet Exhibition (Singapore) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm “Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, PGS.TS Đỗ Hương Lan, Trường Đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính) nhận định, ngày nay, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), dữ liệu lớn và robot đang làm thay đổi căn bản phương thức vận hành nhà máy, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Thị trường sản xuất thông minh toàn cầu được dự báo đạt khoảng 790 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 14%.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức: chi phí chuyển đổi sang sản xuất thông minh cao, thiếu nhân lực số chất lượng, và phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.

“Cần có các giải pháp phù hợp, khả thi để doanh nghiệp không chỉ theo kịp mà còn từng bước tham gia dẫn dắt xu hướng sản xuất thông minh trong khu vực”, PGS.TS Đỗ Hương Lan đề xuất.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Katie Nguyễn, Trưởng Đại diện Tập đoàn Sunwah tại TPHCM - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah (Việt Nam) nhận định, nhà máy thông minh đang trở thành định hướng thiết yếu giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí.

Để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả, cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác rộng mở, kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp giải pháp, chuyên gia và đối tác quốc tế.

Liên quan đến xu hướng chuyển đổi xanh, ông Đinh Thanh Minh, đại diện Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) cho rằng, áp lực từ các tiêu chuẩn quốc tế như ESG hay cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp sản xuất.

Theo ông Đinh Thanh Minh, bài toán hiện nay không còn là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi như thế nào và bắt đầu từ đâu?, đồng thời cho biết VCEA đang hỗ trợ doanh nghiệp triển khai năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng và kết nối hệ sinh thái tài chính xanh.

Được biết, tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ chuẩn bị cho Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (VSE 2026) và Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026 (VHF 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 26-6/2026 tại TPHCM. Hai triển lãm có quy mô hơn 450 gian hàng, dự kiến thu hút khoảng 14.000 lượt khách chuyên ngành từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Uninet Exhibition tổ chức, với sự đồng hành của MICE EIMS Hàn Việt và BEXCO.

