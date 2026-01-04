Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi: Du lịch khởi sắc dịp Tết Dương lịch 2026

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, hoạt động du lịch tại nhiều địa phương ghi nhận tín hiệu tích cực. Lâm Đồng và Khánh Hòa đạt tổng doanh thu khoảng 1.800 tỷ đồng, trong khi Quảng Ngãi cũng thu hút lượng lớn du khách, góp phần tạo đà cho mùa du lịch đầu năm.

Chiều 4-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, địa phương đón khoảng 650.000 lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó khách quốc tế ước đạt 30.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Nhiều du khách lựa chọn Đà Lạt là điểm đến nghỉ mát dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lượng khách lưu trú tập trung đông trong các ngày từ 1 đến 3-1. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt 70%–80%; riêng các cơ sở từ 3 đến 5 sao đạt mức 85%–90%.

Đường Hùng Vương kết nối từ trung tâm Đà Lạt đi khu vực đồi chè Cầu Đất có mật độ phương tiện cao trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dịp này, Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thu hút du khách, nổi bật là chương trình Countdown – Chào năm mới 2026 diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt), khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né) và khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Tại Khánh Hòa, kỳ nghỉ Tết Dương lịch trùng vào dịp cuối tuần, thời tiết thuận lợi cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đã thu hút đông đảo du khách. Theo Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt 503.901 lượt; tổng thu từ du lịch hơn 648 tỷ đồng.

Trong đó, khách lưu trú hơn 154.000 lượt (gần 48.000 lượt khách quốc tế), khách tham quan trên 349.000 lượt. Công suất phòng bình quân đạt gần 67%, tập trung cao điểm trong hai ngày 1 và 2-1. Nhiều cơ sở lưu trú tại trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng trên đảo đạt công suất trên 70%; các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển ghi nhận tỷ lệ lấp phòng trên 90%, một số nơi kín phòng suốt kỳ nghỉ. Khu vực phía Nam tỉnh có công suất thấp hơn, chỉ khoảng 30%.

Khách quốc tế trên chuyến tàu biển Costa Serena đến Khánh Hòa sáng 4-1

Hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong vận chuyển khách đến Khánh Hòa. Từ ngày 1 đến 4-1, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ghi nhận 512 lượt chuyến bay cất, hạ cánh, phục vụ hơn 95.000 lượt hành khách.

Đường biển đón chuyến tàu Costa Serena đầu tiên của năm 2026, chở 2.800 khách quốc tế cập cảng ngày 4-1, trong đó khoảng 1.000 khách tham quan các điểm du lịch tại Nha Trang trong ngày.

Bên cạnh đó, đường sắt tăng cường thêm chuyến tàu và toa xe; đường bộ thông suốt nhờ các tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Vân Phong – Nha Trang, góp phần tạo thuận lợi cho du khách đến Khánh Hòa.

Du khách dạo chơi tại Nha Trang (Khánh Hoà) về đêm

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết năm 2026, ngành du lịch địa phương phấn đấu đón hơn 18,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 6 triệu lượt, với doanh thu ước đạt khoảng 77.073 tỷ đồng.

Tại Quảng Ngãi, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, các điểm di tích, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng đón khoảng 96.400 lượt khách, doanh thu ước đạt 42,5 tỷ đồng.

Nhiều điểm đến được du khách lựa chọn như Măng Đen, Lý Sơn, Mỹ Khê, phường Kon Tum, Cẩm Thành, các làng du lịch cộng đồng khu vực phía Tây cùng các danh lam thắng cảnh, thác nước và vùng núi Ngọc Linh...

Bà Bạch Thị Mân (bên phải), Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp thuyết minh về vẻ đẹp Măng Đen với điểm nhấn là hoa anh đào với du khách

Theo bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, lượng khách đến địa phương dịp Tết Dương lịch năm nay tăng rõ rệt so với các năm trước, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch quốc gia.

ĐOÀN KIÊN - HIẾU GIANG - HỮU PHÚC