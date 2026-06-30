Hiểu đúng, dùng tốt xăng E10

Ngày 30-6, tại TPHCM, Báo Công thương tổ chức tọa đàm “Xăng E10 - Hiểu đúng, dùng tốt”, với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hiệp hội nhằm làm rõ những vấn đề liên quan đến việc triển khai nhiên liệu sinh học.

Khách đổ xăng E10 tại cây xăng PVOIL thuộc phường Tân Sơn Hòa, TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam, khẳng định xăng E10 đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc gia, phù hợp thông lệ quốc tế và an toàn với đa số phương tiện đang lưu hành.

"Các thông tin cho rằng E10 gây hại động cơ, giảm công suất hay tăng nguy cơ cháy nổ đều chưa có cơ sở khoa học. Hơn 60 quốc gia trên thế giới đã sử dụng E10 hiệu quả, vì vậy cần đẩy mạnh truyền thông minh bạch để tạo niềm tin cho người tiêu dùng", ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL chia sẻ tại tọa đàm

Đại diện doanh nghiệp, ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), cho biết PVOIL đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế, tồn chứa và phân phối xăng E10.

Doanh nghiệp chủ động nguồn ethanol trong nước kết hợp nhập khẩu từ Mỹ, Brazil..., sử dụng xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất. Với công suất pha chế khoảng 4,1 triệu m³ nhiên liệu sinh học mỗi năm, PVOIL đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của hệ thống và sẵn sàng hỗ trợ nguồn hàng cho các thương nhân đầu mối khác khi cần.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó phòng Quản lý năng lượng Sở Công thương TPHCM, thành phố hiện có hơn 1.170 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tiêu thụ khoảng 13.000m³ mỗi ngày, chiếm gần 20% sản lượng cả nước. Để phát triển bền vững xăng E10, cần bảo đảm nguồn ethanol ổn định, thu hút đầu tư vào sản xuất nhiên liệu xanh và xây dựng cơ chế dự trữ nhiên liệu phục vụ an ninh năng lượng.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho biết sau một tháng triển khai đại trà xăng E10, Bộ Công thương tập trung bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hàng hay đứt gãy chuỗi cung ứng.

Khách đổ xăng E10 tại cây xăng PVOIL thuộc phường Tân Sơn Hòa, TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Bộ Công thương đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra chất lượng tại các cơ sở pha chế và điểm bán, đến nay chưa phát hiện sai phạm. Cùng với việc bảo đảm nguồn cung và chất lượng, công tác tuyên truyền về lợi ích của xăng E10 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu xanh.

THI HỒNG