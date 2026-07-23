Tìm giải pháp cho "nhà siêu mỏng" sau dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Chiều 23-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong và đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo

Ông Phạm Nhật Linh, Trưởng Ban quản lý Dự án 3 (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM) cho biết, Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (gọi tắt là Dự án rạch Xuyên Tâm) được chia làm 3 gói thầu xây lắp, đang được tập trung triển khai đồng loạt.

Trong đó, gói thầu XL-03 có nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, khối lượng gói thầu ước đạt khoảng 75%, dự kiến tổ chức thông xe kỹ thuật bên trái tuyến trước ngày 2-9-2026 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong năm 2026.

Gói thầu XL-02 đang triển khai 8 mũi thi công. Gói thầu XL-01 đang triển khai 5 mũi thi công các hạng mục.

Để Dự án rạch Xuyên Tâm hoàn thành vào cuối năm 2027 (sớm tiến độ), các đơn vị liên quan rà soát đánh giá tính khả thi rút ngắn tiến độ, lập lại kế hoạch tiến độ thi công và đề xuất các giải pháp để báo cáo UBND TPHCM.

Ông Phạm Nhật Linh thông tin tại họp báo

Đến cuối tháng 6-2026, các phường: Gia Định, Bình Thạnh và An Nhơn đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng. Phường Bình Lợi Trung còn 39 trường hợp chưa hoàn thành, dự kiến bàn giao mặt bằng trước ngày 30-8-2026.

UBND phường Gia Định cũng có văn bản thông tin đến họp báo về tình trạng sau khi giải phóng mặt bằng, nhiều căn nhà còn lại diện rất nhỏ. Cụ thể, qua rà soát các trường hợp giải tỏa một phần, có 214 trường hợp còn diện tích trên 9m2 và 49 trường hợp còn diện tích dưới 9m2.

Theo Luật Đất đai năm 2024, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất có đất bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất tương ứng, nếu người sử dụng đất đồng ý thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi phần diện tích đất còn lại đó và thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Vì vậy, với 8 trường hợp phần diện tích còn lại nhỏ, có hiện trạng là đất trống, UBND phường đã thống kê, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh vận động người dân chuyển sang thu hồi toàn phần để được xem xét bố trí tái định cư. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chưa đồng thuận.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn quốc gia quy định diện tích tối thiểu của phòng ngủ giường đơn là 9m2. Các thửa đất còn lại dưới 9m2 không đủ điều kiện xem xét cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới. Do đó, các công trình hiện hữu được tiếp tục tồn tại theo hiện trạng. Chính quyền địa phương chỉ xem xét giải quyết nhu cầu sửa chữa, cải tạo để bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không xem xét giải quyết xây dựng mới làm tăng diện tích, quy mô.

CẨM TUYẾT