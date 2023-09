Khai hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 - "Bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng"

Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Sở VH-TT TPHCM và UBND huyện Cần Giờ phối hợp thực hiện. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thiếu tướng Trần Quốc Liêm, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đại tá Bùi Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ VH-TT-DL tại TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM;…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết: “Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là dịp ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, từng bước tạo dựng cuộc sống và hình thành lối sống, nếp sống phù hợp, thích nghi với điều kiện thiên nhiên của vùng đất Cần Giờ. Lễ hội còn để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được duy trì, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 diễn ra từ ngày 28 đến 30-9-2023. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 110 năm hình thành, phát triển lễ hội và 10 năm ngày lễ hội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động đa dạng như: triển lãm, trưng bày hình ảnh, hiện vật về 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ; Lễ Thượng đại kỳ khai mạc lễ hội; Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ; Lễ Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn nghinh về Lăng Ông Thủy tướng…

Đặc biệt, triển lãm tại tuyến đường Lê Thương trưng bày hơn 500 hình ảnh giới thiệu về các hoạt động của lễ hội; về thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện Cần Giờ và TPHCM. Đồng thời, giới thiệu những hình ảnh trưng bày, sắp đặt hiện vật về quá trình khôi phục, bảo vệ, bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới - Rừng ngập mặn Cần Giờ; các hiện vật phục chế các loại hình đánh bắt truyền thống của ngư dân Cần Giờ, các hoạt động sản xuất, văn hóa của vùng sông biển qua các thời kỳ; hình ảnh, hiện vật về các loài thú biển ở vùng biển Việt Nam và khu vực Cần Giờ.