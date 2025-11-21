Khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24: Hàng ngàn khán giả hòa vào ngày hội điện ảnh

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 mở màn sôi động, thu hút hàng ngàn khán giả hòa vào không khí ngày hội điện ảnh tại TPHCM.

Tối 21-11 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 với chủ đề "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới" và lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO “TPHCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh”.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; đại diện lãnh đạo các bộ, sở, ban, ngành Trung ương, Thành phố; UBND các tỉnh, thành phố; các Đại sứ quán, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các nghệ sĩ, diễn viên, nhà hoạt động điện ảnh trong và ngoài nước cùng hàng ngàn khán giả.

Toàn cảnh không khí hoành tráng đêm khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24 và lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO “TPHCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc LHP, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, LHP Việt Nam đã khẳng định vị thế là sự kiện quan trọng nhất của nền điện ảnh quốc gia, nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, những tài năng sáng tạo của điện ảnh Việt Nam.

Năm nay, các nhà làm phim mang đến LHP nhiều tác phẩm phong phú về đề tài, đa dạng trong phong cách và tràn đầy tinh thần đổi mới. Nhiều bộ phim không chỉ chạm tới cảm xúc người xem trong nước mà còn trở thành sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ đêm khai mạc, UNESCO chính thức công nhận TPHCM là Thành phố Sáng tạo toàn cầu về Điện ảnh - một danh hiệu danh giá thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Đây không chỉ là niềm tự hào của TPHCM, mà còn là niềm tự hào chung của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc LHP Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại đêm khai mạc, hai diễn viên xuất sắc LHP Việt Nam lần thứ 23, năm 2023 Đinh Y Nhung và Lê Công Hoàng đã thực hiện nghi thức kéo cờ, chính thức khởi đầu các hoạt động của LHP Việt Nam lần thứ 24.

Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker phát biểu tại sự kiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt UNESCO, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã công bố TPHCM chính thức được ghi danh là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Điện ảnh. Danh hiệu này minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc đặt sáng tạo là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững, cũng như công nhận văn hóa là trụ cột thiết yếu cho tương lai đô thị năng động, kiên cường và rộng mở.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân cùng nhận bằng chứng nhận Thành phố sáng tạo về điện ảnh từ Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong nghi thức trao danh hiệu “Thành phố sáng tạo điện ảnh” cho TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân đã cùng nhận bằng chứng nhận từ đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, LHP Việt Nam không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật, còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh TPHCM vừa chính thức trở thành Thành phố Sáng tạo về điện ảnh của UNESCO.

"Danh hiệu cao quý này không phải là một đích đến mà là một sự khởi đầu, đặt lên vai thành phố những trọng trách lớn hơn, cao cả hơn. Và chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đồng nghĩa với việc thành phố phải chung tay cùng các thành viên toàn cầu thúc đẩy sự phát triển bền vững dựa trên văn hóa và sự sáng tạo", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận nhận cẩm nang "TPHCM - Điểm đến sản xuất phim" từ ông Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng tại sự kiện, ông Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp Việt Nam cũng trao tặng cẩm nang "TPHCM - Điểm đến sản xuất phim" cho TPHCM. Đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM thay mặt nhận món quà ý nghĩa này.

Ban tổ chức kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiên tai qua mã QR Code

Cuối chương trình, ban tổ chức LHP Việt Nam 2025 công bố mã QR Code kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Mọi đóng góp gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được công bố tại lễ bế mạc LHP.

Tại đêm khai mạc, các đại biểu và khán giả đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Cao Minh, ca sĩ Trần Thu Hà, Hoàng Bách, Đức Phúc, Trọng Hiếu, Hoàng Dũng, Anh Tú, Orange, Nguyễn Hùng, Han Sara, Lamoon...

Đặc biệt, dàn diễn viên các bộ phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng xuất hiện trên sân khấu với một tiết mục được dàn dựng công phu.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

LHP Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra đến ngày 25-11 tại TPHCM, với các hoạt động tọa đàm, hội thảo; chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương; chương trình nghệ thuật “Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim; chiếu miễn phí và giao lưu giữa các đoàn phim với khán giả, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp...

Lễ bế mạc và trao giải lúc 20 giờ ngày 25-11, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (số 140, đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), trực tiếp trên sóng HTV.

Một số hình ảnh các nghệ sĩ trên thảm đỏ khai mạc LHP Việt Nam 2025:

Các thành viên Cục Điện ảnh trên thảm đỏ

Vợ chồng nhà giáo Mạnh Dung﻿ và NSƯT Thanh Dậu

Diễn viên Hiếu Nguyễn và Yến Nhi

Hai diễn viên xuất sắc LHP Việt Nam 2023 Đinh Y Nhung và Lê Công Hoàng

NSND Mỹ Uyên và diễn viên Vân Trang

Đoàn làm phim Mưa đỏ

Nghệ sĩ Quyền Linh và diễn viên Quách Ngọc Tuyên

Thành viên đoàn phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu

Nhiều nghệ sĩ điện ảnh phía Nam hội ngộ trên thảm đỏ

Diễn viên Lợi Trần (phim Tử chiến trên không)

VĂN TUẤN - DŨNG PHƯƠNG - THÚY BÌNH