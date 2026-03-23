Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Cùng với nhiều nội dung quan trọng khác, hội nghị lần này sẽ xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031.

Sáng 23-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị, sáng 23-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo chương trình, hội nghị lần này sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gồm: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày chương trình hội nghị tại phiên khai mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 2 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Những xung đột về địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, dữ liệu và thị trường đang làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của các quốc gia. Trong nước, sau thành công của Đại hội XIV và cuộc “Tổng tuyển cử lần thứ 16”, đất nước đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, nhưng cũng đối mặt với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn đối với hội nghị.

Thứ nhất, phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương...

Quang cảnh hội nghị khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thứ hai, phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện. Chính vì vậy, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để sự lãnh đạo ngày càng đúng hơn, trúng hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn...

Thứ ba, phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây không chỉ là công việc “giữ gìn nội bộ”, mà là vấn đề sống còn của Đảng, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, giữ vững kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, cho quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cho cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên...

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thứ tư, phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Trung ương phải hướng tới một đích đến: làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn... Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải bàn và tìm ra phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong cả nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 27-3.

TRẦN BÌNH