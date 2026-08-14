Hai ngành giáo dục và y tế "bắt tay" giảm tỷ lệ học sinh thừa cân, béo phì

Chiều 14-8, tại TPHCM, Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM và Đại Sứ Quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Kiểm soát tình trạng trẻ em béo phì tại TPHCM".

Học sinh Trường Tiểu học Chương Dương (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) tập thể dục vào giờ chơi. Ảnh minh họa.

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS. BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y dược TPHCM cho biết, nhiều phụ huynh hiện nay không chịu thừa nhận con thừa cân, béo phì khi nhận kết quả khám sức khỏe của con.

Theo PGS.TS. BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, trong giai đoạn 2010-2025, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trẻ từ 5-19 tuổi thừa cân, béo phì cao nhất thế giới.

Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng nhanh trẻ thừa cân, béo phì gồm: trường học thiếu sân chơi khiến trẻ thiếu điều kiện vận động thường xuyên trong ngày; cha mẹ không cho con tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường do lo ngại yếu tố an toàn; thiếu chế độ ăn uống lành mạnh do bữa ăn học đường chưa bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng...

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế TPHCM) cho biết, năm học 2025-2026, có 20,4% học sinh thừa cân và 18,3% học sinh béo phì ở bậc tiểu học. Tương tự, ở cấp THCS, có 21,5% học sinh thừa cân và 12,1% học sinh béo phì. Riêng ở cấp THPT, có 17,4% học sinh thừa cân và 8% học sinh béo phì.

Trước thực tế đó, ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ trẻ từ 5-18 tuổi thừa cân, béo phì giảm xuống dưới 40% thông qua các giải pháp chuẩn hóa bữa ăn học đường, kiểm soát thực phẩm ở căn tin trường học, tăng cường vận động cho học sinh.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiến nghị, trường học cần tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm học sinh thừa cân, béo phì; tăng cường chất lượng bữa ăn học đường; kiểm soát tốt thực phẩm ở căn tin trường học; đẩy mạnh giáo dục thể chất trong trường học; xây dựng mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - y tế trong việc tăng cường dinh dưỡng và vận động thể lực cho học sinh.

Nhằm giảm tỷ lệ học sinh thừa cân, béo phì trên địa bàn TPHCM, Sở Y tế phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM, Novo Nordisk Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai" nhằm thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa bệnh tật, nâng cao hiểu biết về sức khỏe cho học sinh. Với việc ký kết ghi nhớ hợp tác, TPHCM là địa phương đầu tiên của Việt Nam và là thành phố thứ 57 trên thế giới tham gia mạng lưới "Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai". Đại diện Sở Y tế, Sở GD-ĐT và Novo Nordisk Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai" Trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026–2029, chương trình tập trung một số nội dung gồm: nâng cao hiểu biết về sức khỏe trong môi trường học đường; hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe trong trường học; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và hiểu biết về phòng ngừa béo phì; ứng dụng công cụ số, giải pháp đổi mới sáng tạo, tiếp cận dựa trên dữ liệu để hỗ trợ giáo dục sức khỏe, truyền thông thay đổi hành vi và phòng ngừa bệnh tật cho học sinh, nâng cao chất lượng sức khỏe học đường...

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