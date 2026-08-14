Người bệnh bị phản ứng thuốc hiếm gặp, nguy hiểm sau dùng thuốc nhỏ mắt

Ngày 14-8, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết vừa điều trị thành công cho người bệnh P.T.L. (51 tuổi, ngụ An Giang) bị phản ứng dị ứng thuốc nặng, thuộc hội chứng Lyell (hội chứng hoại tử thượng bì nhiễm độc) sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt.

Những ngày đầu nhập viện, người bệnh bị hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng (Ảnh: BVCC)

Đây là phản ứng dị ứng hiếm gặp, diễn tiến nhanh, gây tổn thương da, niêm mạc và nhiều cơ quan trong cơ thể, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng trợt loét niêm mạc miệng nặng, môi đóng mài máu gây đau rát nhiều, không thể ăn uống bình thường. Trên cơ thể xuất hiện nhiều bóng nước, kích thước khoảng 3–4 cm² rải rác ở thân mình và lòng bàn chân; tổn thương mắt với kết mạc hai bên xung huyết và tổn thương niêm mạc vùng sinh dục.

Trước đó, người bệnh bị ngứa và đau mắt nên đến nhà thuốc gần nhà mua thuốc nhỏ mắt để sử dụng. Sau nhỏ mắt, người bệnh cảm thấy bên trong miệng bị “rộp” lên, cảm giác thuốc nhỏ mắt chảy đến đâu thì chỗ đó bị rộp lên đến đó. Ban đầu là bên trong miệng, sau đó bắt đầu chảy máu. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, tình trạng không cải thiện nên gia đình tiếp tục xin chuyển đến Bệnh viện Da liễu TPHCM.

Tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá người bệnh có biểu hiện điển hình của hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng, có nguy cơ diễn tiến nhanh, gây mất nước, nhiễm trùng, tổn thương mắt và đe dọa tính mạng; được điều trị bằng corticoid, kết hợp chăm sóc tổn thương da tại chỗ; đồng thời hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Mắt để điều trị các tổn thương ở mắt.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Minh Anh, Phó Trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM, nếu bệnh nhân đến bệnh viện điều trị muộn thì tình trạng phản ứng dị ứng có thể tiến triển rất nhanh và trở nên nghiêm trọng hơn.

"Người bệnh có nguy cơ xuất hiện tổn thương da lan rộng, bong tróc da, trợt loét nhiều niêm mạc như mắt, miệng, đường hô hấp và cơ quan sinh dục, dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải và tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng. Một số trường hợp có thể để lại di chứng lâu dài như sẹo giác mạc, giảm thị lực hoặc mù lòa. Nặng hơn, người bệnh có thể bị suy đa cơ quan, sốc và tử vong nếu không được điều trị kịp thời", BS-CK2 Nguyễn Thị Minh Anh thông tin.

Khoảng một tuần điều trị tích cực, tình trạng người bệnh bắt đầu cải thiện rõ rệt. Các tổn thương da dần lành, vùng trợt giảm, mắt giảm tiết ghèn, vết loét niêm mạc khô dần, bệnh nhân ăn uống được trở lại và thể trạng cải thiện. Sau gần 3 tuần điều trị, bệnh nhân ổn định sức khỏe, không xuất hiện thêm bóng nước mới, các tổn thương da lên da non, niêm mạc miệng, môi, mắt và vùng sinh dục hồi phục tốt, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Thuốc nhỏ mắt vẫn có thể gây phản ứng dị ứng toàn thân Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Minh Anh, thuốc nhỏ mắt nhìn chung an toàn khi được sử dụng đúng chỉ định. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc thuốc không thể gây dị ứng. Một phần thuốc nhỏ mắt sau khi sử dụng có thể được hấp thu qua kết mạc vào tuần hoàn chung, vì vậy vẫn có khả năng gây phản ứng dị ứng toàn thân ở những người có cơ địa nhạy cảm hoặc đã có tiền sử dị ứng với thuốc. Những người đã từng có tiền sử dị ứng thuốc, có cơ địa dị ứng hoặc đang mắc các bệnh dị ứng như hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa... cần chủ động thông báo đầy đủ tiền sử dị ứng của mình cho bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi được kê đơn, tư vấn hoặc sử dụng thuốc. Việc khai báo đầy đủ tiền sử dị ứng giúp nhân viên y tế cân nhắc lựa chọn thuốc phù hợp, hạn chế nguy cơ xảy ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

THÀNH SƠN