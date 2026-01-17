Khẩn trương khắc phục hư hỏng cầu Phú Cường

Công an TPHCM cùng UBND phường Thủ Dầu Một và UBND xã Bình Mỹ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Liên quan phương án tổ chức giao thông và các giải pháp nhằm cải thiện tình hình giao thông trên các tuyến đường kết nối cầu Phú Cường, khu vực phường Thủ Dầu Một và xã Bình Mỹ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM tổ chức lại giao thông khu vực này.

Khẩn trương sửa chữa các hư hỏng kết cấu cầu, đường dẫn lên cầu Phú Cường. Ảnh: XUÂN TÙNG

Theo chỉ đạo, Công an TPHCM cùng UBND phường Thủ Dầu Một và UBND xã Bình Mỹ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm là các lỗi dừng, đỗ xe không đúng quy định; lưu thông sai phần đường, chiều đường; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… trên các tuyến Hà Duy Phiên, Tỉnh lộ 8, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Lộng, Bình Mỹ, Võ Văn Bích. Việc này nhằm chấn chỉnh ý thức người tham gia giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra vào một số thời điểm trong ngày.

Tổ chức lại giao thông qua khu vực cầu Phú Cường. Ảnh: XUÂN TÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông khu vực Bình Dương và các Ban Quản lý dự án liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đang và chuẩn bị triển khai trong khu vực. Trong đó có các dự án sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 9 – Hà Duy Phiên, cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Cừ…, sớm hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt để nhanh chóng đưa công trình vào khai thác, góp phần cải thiện hạ tầng và giảm áp lực giao thông.

Đối với Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường, UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương sửa chữa các hư hỏng kết cấu như khe co giãn, mặt cầu, đường dẫn lên cầu; thường xuyên vệ sinh, thu gom rác, đất đọng, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị này phải tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố ùn ứ tại cầu Phú Cường và các tuyến đường liên quan.

Sở Xây dựng được giao theo dõi sát tình hình giao thông, nghiên cứu các giải pháp hạn chế hoặc cấm xe tải nặng, xe đầu kéo trong khung giờ phù hợp nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực.

QUỐC HÙNG