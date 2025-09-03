Khẳng định mối quan hệ trong sáng, thủy chung, bền chặt giữa Việt Nam và Cuba

Trong bối cảnh Cuba đang đối mặt những khó khăn chưa từng có, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác trong khả năng của mình.

Sáng 3-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Ngày sau lễ đón, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Álvaro López Miera tiến hành hội đàm.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Thượng tướng Álvaro López Miera và đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang thăm chính thức và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960 – 2-12-2025); góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước; đây là mối quan hệ trong sáng, thủy chung, bền chặt”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang chào hỏi các thành viên đoàn Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Álvaro López Miera chào hỏi các đại biểu đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, vừa qua, Việt Nam đã khánh thành tượng đài tri ân chuyên gia quân sự Cuba; một trong hai công trình đầu tiên nằm trong tổng thể khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Điều này thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho những người con Cuba đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nổi bật trên một số nội dung: trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội được quan tâm đẩy mạnh trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký kết, nổi bật là hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về năm hữu nghị Việt Nam - Cuba nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 64 năm chiến thắng lịch sử Hi-rôn của nhân dân Cuba (19-4-1961 – 19-4-2025); phối hợp tổ chức thành công lễ trình chiếu và bàn giao tập 4 và 5 của bộ phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập”; hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, phòng không - không quân, quân y, giao lưu - kết nghĩa... tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Thượng tướng Álvaro López Miera phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Álvaro López Miera trân trọng cảm ơn lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời cho biết, luôn yêu mến, ngưỡng mộ đất nước Việt Nam tươi đẹp; bày tỏ ấn tượng với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thượng tướng Álvaro López Miera nhấn mạnh, những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua, chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn đại biểu Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba tham gia hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Álvaro López Miera khẳng định, Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em; bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ giữa quân đội hai nước góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera tham quan t riển lãm ảnh 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba ở trụ sở Bộ Quốc phòng trong sáng 3-9. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì Chính sách Quốc phòng “bốn không”; chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng các thể chế đa phương, nhất là do Liên hợp quốc và ASEAN dẫn dắt.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera cùng các đại biểu quân đội hai nước tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Thượng tướng Álvaro López Miera sẽ có các cuộc hội kiến với Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

TRẦN BÌNH