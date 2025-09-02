Việt Nam - Cuba ra tuyên bố chung

Ngày 2-9, sau chuyến thăm cấp nhà nước của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đến Việt Nam, hai nước đã ra tuyên bố chung Việt Nam - Cuba.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez với Tổng Bí thư Tô Lâm

Tuyên bố chung nhấn mạnh các kết quả đạt được tại cuộc hội đàm của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez với Tổng Bí thư Tô Lâm, hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong đó, các nhà lãnh đạo khẳng định chuyến thăm đã thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của hai bên đối với mối quan hệ có tính chiến lược hàng đầu, khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ trước sau như một và mong muốn tiếp tục cùng hợp tác, cùng phát triển giữa Việt Nam và Cuba trong giai đoạn mới.

Hai bên cam kết ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác mới; mở rộng sự hiện diện, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược có nhiều tiềm năng như nông nghiệp và chế biến nông sản, năng lượng mới, dược phẩm và công nghệ sinh học, các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức hội thảo lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba và tổ chức hội thảo khoa học lần thứ III với chủ đề “Fidel Castro - Hồ Chí Minh: Tầm nhìn cách mạng” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro trong năm 2026.

Hai bên cam kết cùng nỗ lực nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương và bày tỏ hài lòng về việc: ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về thúc đẩy sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025 - 2027; Biên bản Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật Việt Nam Cuba; Biên bản ghi nhớ giữa TPHCM và ngành y tế Cuba; Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu; Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofam, Cuba.

Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hài lòng với sự tích cực hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai bên đều là thành viên, nhất là Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương chính đảng quốc tế.

BÍCH QUYÊN