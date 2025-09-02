Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermúdez. Ảnh: QUANG PHÚC

Trưa 2-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, thể hiện tình cảm anh em, đồng chí và sự đoàn kết ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, một biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế, được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba; chia sẻ những khó khăn, thách thức Cuba đang phải đối mặt; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

Thủ tướng đề nghị, hai bên phối hợp triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lần này, thúc đẩy nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Cuba, tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, đối thoại Quốc phòng, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba; đề nghị Cuba tiếp tục quan tâm tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Cuba, thúc đẩy các hình thức liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó đưa quan hệ hợp tác hai nước sang một giai đoạn mới, đáp ứng tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: QUANG PHÚC

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá việc hai bên trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đặc biệt Cuba - Việt Nam; khẳng định mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đạt được trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và Cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội của Cuba.

Chủ tịch nước Cuba cũng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và bối cảnh quốc tế phức tạp; đồng thời đánh giá cao các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba cho phát triển kinh tế - xã hội của Cuba và tăng cường quan hệ kinh tế song phương theo hướng thực chất và tận dụng các thế mạnh có tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nước.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy các đoàn cấp bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao hai nước; thống nhất triển khai thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các hoạt động hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân trong "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" và những năm tiếp theo; tăng cường sự phối hợp, trao đổi lập trường và phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương hai nước; tăng cường thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mở rộng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế -thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, cũng như mở rộng ra các lĩnh vực tiềm năng khác.

