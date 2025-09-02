Ngày 1-9, sau lễ đón trọng thể cấp nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba; vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được từ Đại hội VIII đến nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba. Lãnh đạo hai nước chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ sớm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030 và 2045 đã đề ra.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược; duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn thể và người dân; tăng cường trao đổi lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2026.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chứng kiến lễ trao tượng trưng quà tặng nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng quyên góp được qua chương trình ủng hộ toàn quốc “65 năm quan hệ giữa Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì phát động; biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước; các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

* Cùng ngày, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã được thống nhất giữa hai bên; phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai đảng và giữa hai nước, tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Chiều cùng ngày, tại Nhà hát Hồ Gươm, Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez đã dự lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (2-12-1960 - 2-12-2025).

Cùng ngày, trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã thưởng thức múa rối nước và giao lưu với các nghệ sĩ tại Nhà hát Múa rối Thăng Long, Hà Nội.

BÍCH QUYÊN