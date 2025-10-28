Điện ảnh Việt hút khách tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Phân khu Ngành Điện ảnh tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 đang tổ chức tại Đông Anh, Hà Nội đã trở thành “tâm điểm” thu hút đông đảo khán giả.

Với hàng loạt hoạt động chiếu phim, trưng bày, trải nghiệm sáng tạo, nơi đây đang mang đến một bức tranh sống động về sức bật của điện ảnh Việt Nam thời kỳ mới.

Nằm trong không gian trưng bày Công nghiệp văn hóa - Tinh hoa văn hóa Việt Nam, khu điện ảnh khiến nhiều người háo hức khi được xem miễn phí hai tác phẩm từng “gây bão” phòng vé là Mưa đỏ và Tử chiến trên không. Vé xem phim “cháy” chỉ sau vài phút mở đăng ký mỗi ngày, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nghệ thuật thứ bảy Việt Nam.

Các nghệ sĩ có chương trình gặp gỡ, giao lưu tại khu vực công nghiệp văn hóa

Không khí tại các phòng chiếu luôn sôi động, khán giả xếp hàng dài chờ nhận vé. Nhiều người chia sẻ dù đã xem phim trước đó, họ vẫn muốn được thưởng thức lại trong không gian đặc biệt này.

Nhiều trải nghiệm điện ảnh thú vị tại hội chợ Mùa Thu lần I

Bên cạnh những suất chiếu ăn khách, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đem đến một thế giới sắc màu dành cho khán giả nhỏ tuổi với 40 bộ phim hoạt hình mới nhất, như: Chú ốc sên bay, Thám tử đầu bạc, Hiệp sĩ nghé vàng… Mỗi phim là một bài học nhân văn nhẹ nhàng, truyền cảm hứng về lòng dũng cảm, tình bạn và ước mơ.

Phim Việt được chiếu phục vụ khán giả tại hội chợ luôn trong tình trạng "cháy vé"

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng góp mặt với 3 điểm nhấn ấn tượng: hệ thống bán vé tự động thông minh, chương trình chiếu kết hợp phim tài liệu và phim giải trí, cùng chính sách ưu đãi 20 - 30% giá vé trong dịp hội chợ.

Không chỉ là nơi thưởng thức phim, phân khu điện ảnh còn tạo nên một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi khán giả có thể “sống cùng điện ảnh” qua các gian hàng trưng bày đạo cụ, poster, mô hình và quà lưu niệm từ những bộ phim Việt nổi tiếng.

Khu ẩm thực điện ảnh với bỏng ngô, đồ uống, snack tái hiện trọn vẹn không khí rạp chiếu, khiến mỗi lượt tham quan trở thành một hành trình cảm xúc.

MAI AN