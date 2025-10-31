Hà Nội dừng bắn pháo hoa tại bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025

Ngày 31-10, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 5867/UBND-NC gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025.

Theo đó, ngày 29-10, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5801/UBND-NC về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu năm 2025 theo đề xuất của Bộ VH-TT-DL tại Văn bản số 5635/BVHTTDL-BQTG ngày 23-10 và phương án của Tập đoàn Vingroup.

Hà Nội dừng bắn pháo hoa tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Với tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai, UBND TP Hà Nội đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025.

KHÁNH NGUYỄN