TPHCM muốn đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực

Tại buổi tiếp, ông Periasamy Kumaran nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ Ấn Độ - Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện quan trọng này sẽ được tổ chức xuyên suốt trong năm nay.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông Periasamy Kumaran. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vui mừng nhận thấy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước không ngừng phát triển trong thời gian qua, ông Periasamy Kumaran khẳng định Ấn Độ luôn xem Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng, đáng tin cậy trong khu vực. Ấn Độ muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng, y tế, tôn giáo, văn hóa, du lịch…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông Periasamy Kumaran. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của TPHCM sau sáp nhập, Thứ trưởng Periasamy Kumaran cho biết doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn được tham gia vào việc phát triển đô thị, cộng đồng như dự án metro và hy vọng chính quyền Thành phố sẽ tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp Ấn Độ kinh doanh, đầu tư thuận lợi tại TPHCM.

Thống nhất với các ý kiến của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Ấn Độ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Thành phố với các đối tác Ấn Độ không ngừng được mở rộng. Cộng đồng doanh nghiệp và hơn 6.000 công dân Ấn Độ đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM đã và đang có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (phải) tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông Periasamy Kumaran. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với vai trò là đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, TPHCM mới mở ra không gian, dư địa phát triển đầy tiềm năng. Do đó, Thành phố muốn đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh là y tế - dược phẩm - công nghệ sinh học; logistics, vận tải biển; chuyển đổi số, công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo; giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, theo đồng chí Nguyễn Văn Được, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, văn hóa, du lịch.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để thắt chặt quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký kết, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới, tương xứng với tiềm năng và mức độ quan hệ chính trị giữa hai nước.

MINH CHÂU