Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết việc điều động, phân công này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí Nguyễn Việt Hùng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy tiềm năng, đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Việt Hùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, TP Hà Nội; có trình độ Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng giữ các vị trí: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD; Thứ trưởng Bộ Xây dựng (từ tháng 9-2024).

HIẾU GIANG