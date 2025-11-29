Khánh Hòa: Miễn phí vaccine cho người dân vùng lũ

Ngày 29-11, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa bắt đầu triển khai tiêm miễn phí vaccine và huyết thanh phòng uốn ván, cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua.

Người dân có nhu cầu có thể đến Trung tâm Tiêm chủng vaccine – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (cổng số 2, số 19 đường Yersin, phường Nha Trang) để được tiêm hoàn toàn miễn phí.

Đợt tiêm này sử dụng nguồn vaccine do Công ty CP Y tế AMV (Hà Nội) hỗ trợ, gồm 800 liều vaccine và 200 liều huyết thanh uốn ván. Bệnh viện sẽ tổ chức tiêm cho đến khi sử dụng hết số lượng được tài trợ.

Bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân vùng lũ. Ảnh: BVĐKKH

Theo lãnh đạo bệnh viện, sau thiên tai, nguy cơ phơi nhiễm uốn ván tăng cao do người dân phải dọn dẹp trong điều kiện bùn đất, nước ô nhiễm và nhiều vật sắc nhọn.

Vi khuẩn uốn ván tồn tại phổ biến trong đất, bùn, phân gia súc, người có vết thương hở hay làm việc trong môi trường ô nhiễm cần được tiêm phòng sớm để giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân vùng lũ trong giai đoạn khắc phục hậu quả, hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.

* Ngày 29-11, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa triển khai chuỗi chương trình “Nhà sách Thiếu nhi 0 đồng” để đồng hành cùng học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chương trình đầu tiên diễn ra tại Trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc). Có 1.360 đội viên và học sinh tham gia. Sân trường sáng sớm đã đông vui, các em được chọn quà, được động viên sau những ngày vất vả.

“Nhà sách Thiếu nhi 0 đồng” lan tỏa tinh thần sẻ chia và nâng bước học sinh đến lớp. Ảnh: TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA

Nhờ sự chung tay của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, chương trình chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực: 500 bộ đồng phục, 350 balo, 15.000 cuốn vở, 1.800 bộ dụng cụ học tập và 8.400 túi sữa. Tổng giá trị quà tặng hơn 335 triệu đồng.

Món quà nhỏ nhưng là niềm động viên lớn để các em yên tâm trở lại trường. Ảnh: TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA

Ban tổ chức cho biết, chương trình nhằm chia sẻ kịp thời với thiếu nhi vùng thiên tai, giúp các em có đủ đồ dùng học tập. Đây cũng là dịp để các tổ chức Đoàn, Đội và các đơn vị đồng hành thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình nguyện với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phiên chợ quê 0 đồng ấm lòng người dân chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Ảnh: HIẾU GIANG

* Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Nha Trang phối hợp khu du lịch Nha Trang Xưa tổ chức phiên “chợ quê 0 đồng” dành cho người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Phiên chợ diễn ra trong khuôn viên Nha Trang Xưa để bà con đến chọn lương thực, thực phẩm và đồ dùng miễn phí. Mỗi hộ nhận 5 phiếu để đổi 5 mặt hàng tùy nhu cầu. Phiên chợ có đủ gạo, muối, rau củ, quần áo… do các nhà hảo tâm đóng góp. Với cách trao quà như đi chợ, bà con được tự tay chọn món đồ mình cần, ai cũng vui và thấy ấm lòng sau những ngày mệt mỏi vì nước lũ.

Với cách trao quà như đi chợ, bà con được tự tay chọn món đồ mình cần. Ảnh: HIẾU GIANG

Chị Lê Thị Kiều Dâng, đại diện khu Nha Trang Xưa, cho biết đơn vị chuẩn bị 5 tấn gạo, 2,5 tấn muối, 1 tấn rau củ và nhiều nhu yếu phẩm khác do các nhà hảo tâm đóng góp. “Chợ quê 0 đồng” sẽ tiếp tục mở thêm các ngày tới, hy vọng bà con thấy ấm lòng hơn sau những ngày mệt mỏi vì mưa lũ.

HIẾU GIANG