Đưa vaccine phế cầu và vaccine HPV vào tiêm chủng mở rộng

Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028, với mục tiêu duy trì và nâng cao thành quả tiêm chủng, đồng thời thực hiện lộ trình mở rộng số lượng vaccine trong chương trình đến năm 2030, hướng tới tỷ lệ bao phủ 95% các loại vaccine.

Trong chương trình này, 13 bệnh truyền nhiễm sẽ được phòng ngừa miễn phí bằng vaccine cho trẻ em và phụ nữ mang thai, bao gồm: viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Hib, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do rota virus, viêm phổi/viêm màng não do phế cầu (vaccine phế cầu) và ung thư cổ tử cung do HPV (vaccine HPV).

Trong số này, vaccine phế cầu và vaccine HPV là 2 loại vaccine mới được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, vaccine phế cầu đã được triển khai thí điểm năm 2025 tại 5 tỉnh trước khi sáp nhập: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đắk Nông và Sóc Trăng.

Từ năm 2026, chương trình sẽ mở rộng thêm 5 tỉnh, gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La và Quảng Ngãi; đến năm 2027, mở rộng thêm 3 tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và Nghệ An; đến năm 2028, sẽ bổ sung thêm 3 địa phương Đắk Lắk, Gia Lai và Lai Châu.

Đối với vaccine HPV, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề xuất triển khai trước tại 4 tỉnh đại diện các khu vực, ưu tiên vùng khó khăn, gồm: Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long.

Từ năm 2026, trẻ em gái 11 tuổi tại các địa phương này sẽ được tiêm vaccine HPV miễn phí trong khuôn khổ chương trình tiêm chủng mở rộng. Dự kiến, giai đoạn 2026-2028, mỗi năm sẽ có khoảng 18.000 trẻ em tiếp cận loại vaccine mới này.

MINH KHANG