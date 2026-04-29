Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh

Công trình do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng với các hạng mục: xây mới Nhà khánh tiết thờ cúng các liệt sĩ có diện tích 189,5m²; khuôn viên nhà khánh tiết 175m²; cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Công trình thực hiện nhằm hoàn thiện không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng bộ, khang trang, sạch đẹp; đáp ứng nhu cầu thăm viếng, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Công trình góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

